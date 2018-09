ExpoAlimentaria 2018: Se esperan cerrar acuerdos comerciales por US$ 850 millones

La edición 2018 de la Expoalimentaria, organizada por la Asociación de Exportadores (Adex), espera cerrar acuerdo comerciales por más de US$ 850 millones, superando en US$ 20 millones al monto de la edición del 2017. Para esta edición son más de 500 empresas expositoras entre peruanas y extranjeras.

Durante la inauguración del evento estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo; el ministro de Producción, Raúl Pérez - Reyes; y la primera vicepresidenta, Mercedes Aráoz, junto al presidente de Adex, Juan Varilias.

"Cuando se inauguró la primera versión de la ExpoAlimentaria yo era ministra de Comercio Exterior y Turismo. Soñábamos bien grande pero no nos imaginamos tener el nivel de hoy. Hablábamos de ventas por US$ 25 millones y nos sentíamos orgullosos. Ahora estamos hablando más de US$ 850 millones en ventas como mínimo", comentó la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

Al respecto, Juan Varilias, presidente de Adex, manifestó que la industria exportadora de alimentos genera actualmente empleo para 1,6 millones de peruanos y que la meta para el 2018 es que sean 2,2 millones. Según adelantó, la meta al bicentenario es de 4,2 millones.

“Esta feria ha sido un gran catalizador de nuestros envíos. En las nueve ediciones previas permitió fortalecer el comercio con 45 países, doce de ellos son economías emergentes del Asia que son, prácticamente nuevos. Los despachos a China, por ejemplo, se multiplicaron por siete en los últimos nueve años”, puntualizó.

ExpoAlimentaria se realizará del 26 al 28 de setiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club.