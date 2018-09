Ley de Hidrocarburos: Defensoría del Pueblo insiste en que no se reduzcan estándares ambientales

A pesar del acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Defensoría del Pueblo consideró que aún existen artículos del nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que merecen discutirse y también modificarse para no reducir los estándares ambientales.

Alicia Abanto, Adjunta en temas de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, conversó con La República y explicó que este viernes 21 enviarán una carta al Congreso de la República con nuevas observaciones a la ley de hidrocarburos, los cuales deberán ser incluidos en el texto sustitutorio junto con las observaciones del Minam.

"Vamos a enviar una comunicación al Congreso haciéndole notar los puntos que nosotros consideramos que también se debe tomar en cuenta y que no han sido considerados por el Minam. (El proyecto de ley) Se tendría que revisar y hacer un planteamiento que supere todas las observaciones que ha recibido el proyecto de ley tanto por parte del Minam como de la Defensoría", dijo Abanto a La República

Afectaciones a los pueblos

Para Abanto, uno de los temas que deja en desventaja al Estado es la redacción del artículo 87. Este artículo propone una serie de causales para la terminación de contratos de manera anticipada. Entre ellos, una de las causales es la grave afectación de la salud de las personas producto de una contaminación ambiental. Según explicó la representante de la Defensoría del Pueblo, la redacción de este artículo impide demostrar al Estado en la práctica que la afectación de la vida de las personas es un por un daño ambiental.

"Si bien hay una buena intención, tiene que haber un cambio en la forma que está redactado. Cuando hay contaminación, demostrar que además hay afectación muy grave a la salud de las personas no siempre es fácil porque el Ministerio de Salud no tiene una articulación clara con OEFA para poder sustentar cual es la causalidad entre una situación de contaminación y la afectación de la salud de las personas. En la práctica es un artículo muy difícil que se pueda aplicar para garantizar que existe una responsabilidad por parte de la empresa que firma el contrato. Hay una buena intención pero no es una frase adecuada", dijo Abanto a este diario.

Rectoría del Minam

Luego del acuerdo entre el Minam y el Mem, será la cartera de Ambiente quien tenga la rectoría en materia de gestión ambiental y en la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo es necesario que el Minam también se posicione como el ente rector en otros temas y no sea el Mem quien tenga una opinión vinculante.

En la propuesta del Ministerio del Ambiente, solo se está cautelando un respeto de las competencias del Minam para el sistema de evaluación de impacto ambiental y el sistema nacional de gestión ambiental. Sin embargo también tiene rectoría en otros temas como el cambio climático, la biodiversidad biológica, el ordenamiento territorial. Respetar la rectoría del Ministerio del Ambiente no podría estar sujeto solo a estos temas. Ninguna otra autoridad como el MEM podría tener una opinión previa vinculante a algo que le corresponde dar al Ministerio del Ambiente.