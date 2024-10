Hubo un momento de su vida en que Emilia no sabía exactamente qué estudiar. Había terminado el colegio en su Arequipa natal y sabía que lo suyo estaba entre el diseño, la tecnología, la informática. Pero no lo tenía claro aún. Aplicó a varias becas y logró una de ellas en 2016 para estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad de Kansas. “Mucha gente a veces piensa que se debe llegar a las universidades top en los EEUU, pero también hay oportunidades en otras universidades y estados que no son los primeros en los que uno primero piensa cuando busca estudiar. Eso me pasó a mí”.

Emilia Paz Ojeda, arequipeña, hoy trabaja en la meca de la tecnología, Silicon Valley, California, como ingeniera de Software en el gigante tecnológico, Google.

Víctor estudió Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y —decidido a lograr una maestría— halló una oportunidad en la Gonzaga University de Washington. “Fue en esa búsqueda de la maestría que encontré que podía hacer una en Management Information Systems. Así que me mudé a California donde empecé a trabajar primero en la banca, desarrollando aplicaciones web”.

Víctor Cadenas hoy es analista conversacional de Inteligencia Artificial en Apple. Ya tiene seis años en la famosa firma.

Emilia Paz y Víctor Cadenas pertenecen a la Asociación de Peruanos en Silicon Valley (PeruSV), que agrupa a más de 120 profesionales tecnológicos que laboran en las más poderosas empresas del orbe como Google, Facebook, Netflix, Apple, Microsoft y que ya han realizado 8 TechSuyos, conferencias anuales que junta a los peruanos de las áreas de ciencia, innovación y tecnología. Los miembros de PeruSV comparten su valiosa experiencia fuera del país.

Una Hackathon nacional

Esta vez, los peruanos de Silicon Valley están organizando un evento que promete ser de los más emocionantes en este 2024, a nivel tecnológico: la AYNI Hackathon Nacional, que se celebrará en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Perú 2024.

La AYNI Hackathon se realizará el 8 y 9 de noviembre del 2024 con jóvenes talentos de todo el país. Será una competencia para promover la innovación digital y la colaboración, inspirada en el concepto andino del ayni, es decir, del trabajo en comunidad y la reciprocidad.

“Será una competencia de soluciones tecnológicas. Una competencia de códigos, programación, desarrollo y productos. Será la primera AYNI Hackathon”, revela Ingrid Álvarez, representante en nuestro país de PeruSV. Precisa, además, que será una competencia simultánea en Lima, Arequipa, Trujillo y Chachapoyas, con jóvenes de todo el país.

“Se están inscribiendo apasionados por la tecnología. Buscamos incentivar la creatividad, reactivar la economía tecnológica y fomentar la inclusión digital”, dice Álvarez a La República.

Peruanos en California

Aprovechamos para preguntarle a Víctor Cadenas por la presencia tecnológica de nuestros compatriotas en los EEUU.

-¿Ha aumentado el número de peruanos en la zona de Silicon Valley?

-Justamente eso es algo que tratamos de resolver, de preguntarnos cuántos peruanos somos en Silicon Valley. Tenemos 122 registrados, pero me atrevo a decir que hay unos 250 peruanos en la zona. Hay que considerar que a partir de la pandemia mucha gente se terminó mudando. Hay rotación aquí. No todos se pueden quedar, quizás porque no encuentran visa de trabajo y terminan regresando. O estudiaron acá y se deben mudar a otra zona fuera de California, de Silicon Valley. Por esa rotación es que sería irreal decir si sigue aumentando o no.

-Emilia, ¿es muy difícil permanecer en Silicon Valley? ¿Es muy competitivo?

-No es que sea imposible. Creo que la parte más difícil es entrar. Una vez que estás adentro como que entras en el ritmo y te estás rodeando de gente muy hábil, muy capaz. En mi experiencia siento que una vez adentro como que coges rutina y no se hace tan difícil permanecer.

El país desde la meca

Emilia Paz y Víctor Cadenas están entusiasmados con la AYNI Hackathon que se avecina. No solo fomenta la innovación, dicen, también conecta a los jóvenes con mentores y recursos globales para transformar el futuro del país.

-¿Cómo se ve desde Silicon Valley el nivel de tecnología del Perú?

-Víctor: Estoy seguro que el Perú va creciendo en adopción de tecnología y exploración. Ahí es donde ahí realmente conectamos como comunidad desde California. Lo que los peruanos en Silicon Valley buscamos es transferir experiencias, acelerar esa transferencia... Acá, diría, hay una cultura bastante explorativa, y eso buscamos llevar a Perú, que estemos abiertos a esas exploraciones para no estar esperando la tecnología a usar. En un TechSuyo se habló precisamente del impacto de la investigación, de la innovación. Uno se pregunta, ¿oye, desde Perú podría salir un Google, un ChatGPT, una empresa de tecnología potente? Bueno, muchas empresas se originan a raíz de patentes, investigaciones, y quizás ese es el catalizador, la innovación con impacto a otro nivel.

-Emilia: Creo que sí hay un crecimiento de tecnología en el Perú, sobre todo del lado del emprendimiento. Hay más de lo que se veía antes. Pero es lo que dice Víctor, esa parte de la cultura. No hay motivo para no crear, innovar. Esa cultura del fallar, del aprender de eso, de seguir intentando, eso es parte también de la tecnología. Eso tendría que pasar en Perú.

Muy activos

La Asociación de Peruanos en Silicon Valley es muy activa. “Este año se hicieron cuatro eventos en el marco de APEC, dos de mujeres en Arequipa, otro en la UPC y un cuarto en la semana digital del Mincetur, para tender transferencia de conocimiento entre Perú y Silicon Valley”, indica Ingrid Álvarez.

Álvarez reflexiona: “Hay mucho talento en Perú, tenemos muchos casos de éxito. ¿Por qué no hay tecnologías completamente desarrolladas por peruanos? Replicamos tecnologías, pero no creamos nada desde cero, nada disruptivo. Y quizás es porque la investigación no se lleva a profundidad para crear algo novedoso, innovador".

"Nos falta invertir en investigación, desde la parte estructural hasta lo cultural. Tratamos de acercar el trabajo de investigación de otros peruanos, fomentar la creación de tecnología de innovación disruptiva. Eso buscamos”.

Inscripciones hasta este martes 29

-Una hackathon es una competencia donde participan programadores, diseñadores y otros profesionales dedicados al desarrollo de software y hardware, que aportan soluciones a retos planteados.

-En el AYNI Hackathon los jóvenes participantes deberán hallar soluciones en 1) digitalizar el sector turístico en busca de experiencias inolvidables; 2) inclusión digital, facilitando el acceso de mujeres emprendedoras a financiamiento y mercados; y 3) en Pymes: mejorando el recojo y análisis de datos para negocios fuera de las estructuras tradicionales.

-Las inscripciones de los jóvenes y sus equipos serán hasta este martes 29. Los equipos recibirán sesiones de introducción (onboarding), también sesiones con especialistas de Silicon Valley, el Mincetur y Produce.

-La AYNI Hackathon Nacional lo organiza PeruSV, en alianza con UPC. Tiene el patrocinio de CAF y Google, y el apoyo de USAID. Los participantes tendrán acceso a The Arcade, plataforma de Google Cloud.