¿Cuántos juegos hay que ganar para clasificar a la final Lidom 2025? Los resultados que Licey y Escogido necesitan

Aún no hay nada dicho con miras a la final de la Lidom 2025. A estas alturas, los Tigres del Licey parecen estar un escalón por encima del resto de rivales. No obstante, los azules aún no son inalcanzables, ya que Leones del Escogido, Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas se aferran a las matemáticas.

Una eventual final de la Lidom 2025 la protagonizarían el Licey y Escogido, los dos mejores equipos de la postemporada. Sin embargo, los eternos rivales aún necesitar ganar más juegos.

¿Cuántos juegos hay que ganar para clasificar a la final Lidom 2025?

Este es el número de juegos que Licey y Escogido deben ganar para clasificar a la final de la Lidom:

Tigres del Licey: necesita ganar 12 juegos para clasificar a la final

Leones del Escogido: necesita ganar 12 juegos para clasificar a la final.

Esta situación se produce porque el Licey (9-3) necesita ganar tan solo tres juegos más para clasificar. Por otro lado, al Escogido (8-4) le bastan cuatro victorias más.

¿Cuántos juegos quedan en la Lidom?

Al cierre de esta nota, quedan 12 juegos pendientes por el round robin de la Lidom. Repasa los partidos que restan, según el calendario oficial.

Miércoles 15 de enero

Águilas Cibaeñas vs Tigres del Licey

Leones del Escogido vs Estrellas Orientales.

Viernes 17 de enero

Estrellas Orientales vs Tigres del Licey

Leones del Escogido vs Águilas Cibaeñas.

Sábado 18 de enero

Tigres del Licey vs Leones del Escogido

Águilas Cibaeñas vs Estrellas Orientales.

Domingo 19 de enero

Leones del Escogido vs Tigres del Licey

Estrellas Orientales vs Águilas Cibaeñas.

Lunes 20 de enero

Águilas Cibaeñas vs Leones del Escogido

Tigres del Licey vs Estrellas Orientales.

Martes 21 de enero

Estrellas Orientales vs Leones del Escogido

Tigres del Licey vs Águilas Cibaeñas.

¿Qué equipos están eliminados en el round robin de la Lidom?

Por el momento, ningún equipo está eliminado en el round robin de la Lidom. Sin embargo, si las semifinales terminaran el día de hoy, estas organizaciones quedarían fuera de carrera: