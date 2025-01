En Alianza Lima no quedó ningún jugador extranjero que llegó para la temporada 2024. Los panameños Jiovany Ramos y Cecilio Waterman no cumplieron las expectativas por lo que no renovaron. El argentino Adrián Arregui es opción en equipos de Colombia, Sebastián Rodríguez pasó al Montevideo City Torque de Uruguay y el colombiano Pablo Sabbag también agarró sus maletas. El caso de Juan Pablo Freytes es diferente, ya que fue vendido en un 70 % al Fluminense de Brasil en una cifra que bordea los 3 millones de dólares.

Por tal razón, en La Victoria el plan de reestructuración ya está en marcha y tras la confirmación del golero boliviano Guillermo Viscarra y el volante nacional Jean Pierre Archimbaud, ayer llegó el volante Brian Farioli. El argentino pasó los exámenes médicos y hoy se pondrá a las órdenes del técnico Néstor Gorosito, quien solicitó su contratación.

Luego de aterrizar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el exjugador de Colón de Santa Fe se mostró agradecido por la confianza y catalogó a un Alianza como “un equipo grande con aspiraciones de ser campeón”, dejando en claro los objetivos que tiene para este 2025. “Estoy feliz de venir a un equipo tan grande como Alianza Lima. Tiene aspiraciones de ser campeón, de competir. Feliz por estar acá”, declaró el volante de 26 años.

Otro de los jugadores que reforzará el cuadro victoriano es el ecuatoriano Fernando Gaibor, quien dejó el Barcelona SC de su país. El mediocentro afronta con mucho entusiasmo este reto y agradeció al club por la confianza depositada. “Se inicia un nuevo año y tengo las mejores expectativas y con ganas de triunfar. Esta oportunidad se dio y todos sabemos lo que significa el club a nivel de Sudamérica, uno de los grandes que hay. Es muy gratificante tener esta oportunidad”, declaró el jugador de 33 años.

Cuando se le consultó sobre lo que sentía estar al lado de grandes referentes como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, se mostró muy ilusionado. “Estoy muy contento y con mucha ilusión. Guerrero y Barcos todos saben quiénes son. Contento de compartir con grandes jugadores. Eso enriquece mucho al plantel. Bien de estar acá. Tengo mucha expectativa e ilusión”, sentenció.

El cuarto extranjero con el que Alianza viene teniendo comunicación es con el lateral derecho de 24 años Guillermo Enrique (Banfield).