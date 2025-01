En el estadio Comunale Via del Mare, Inter le ha robado el protagonismo a Lecce y lo ha goleado por 4 a 0 en la fecha 22 del torneo Italia - Serie A 2024-2025. El equipo de Simone Inzaghi fue una máquina y no dio tregua a su oponente. Tomó la delantera al minuto 5 del primer tiempo gracias a un gol de jugada de Davide Frattesi. La ventaja se amplió con los remates de Lautaro Martínez (38' 1T) y Denzel Dumfries (11' 2T), respectivamente. El rival ya no pudo recuperarse y Inter sentenció el partido a los 15 minutos de la segunda parte, cuando Mehdi Taremi pudo romper la valla contraria después de un tiro penal.

Davide Frattesi se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Inter metió 1 gol.

También fue importante Lautaro Martínez. El delantero de Inter marcó 1 gol.

El director técnico de Lecce, Marco Giampaolo, planteó una estrategia 4-3-3 con Wladimiro Falcone en el arco; Fréderik Guilbert, Federico Baschirotto, Gaby Jean y Patrick Dorgu en la línea defensiva; Thórir Helgason, Lassana Coulibaly y Balthazar Pierret en el medio; y Santiago Pierotti, Nikola Krstovic y Teté Morente en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Simone Inzaghi se pararon con un esquema 3-5-2 con Yann Sommer bajo los tres palos; Matteo Darmian, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni en defensa; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan y Carlos Augusto en la mitad de cancha; y Lautaro Martínez y Marcus Thuram en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Comunale Via del Mare fue Livio Marinelli.

Lecce visitará a Parma en la próxima jornada. Por el lado de Inter jugará de visitante frente a Milan. Inter buscará vencer a su eterno rival en una nueva edición del "Derby della Madonnina".

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 20 puntos y en el décimo séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 50 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Lecce

71' 2T - Salió Balthazar Jean Philippe Marie Pierret por Mohamed Kaba

82' 2T - Salió José Antonio Morente Oliva por Karl Jesper Karlsson

85' 2T - Salió Nikola Krstovic por Rares Burnete

Cambios en Inter

45' 2T - Salieron Stefan de Vrij por Yann Auriel Bisseck y Lassana Coulibaly por Ylber Ramadani

57' 2T - Salió Henrikh Mkhitaryan por Nicolò Barella

58' 2T - Salió Lautaro Javier Martínez por Mehdi Taremi

61' 2T - Salió Denzel Dumfries por Tajon Trevor Buchanan

74' 2T - Salió Davide Frattesi por Kristjan Asllani

Amonestados en Inter: