Universitario de Deportes tuvo un auspicioso debut en la Serie Colombia 2025. Con miras a lo que será su participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores, el equipo de Fabián Bustos disputó un amistoso frente a Junior de Barranquilla y se impuso 3-1. Más allá del buen rendimiento de varios futbolistas, algunos aficionados se mostraron preocupados por el accionar del arquero Sebastián Britos.

El experimentado portero uruguayo cometió un garrafal error que permitió el descuento del conjunto cafetero. Ante lo acontecido, muchos aficionados recordaron a Diego Romero, que acaba de ser prestado a Banfield de Argentina.

Blooper de Britos con Universitario

A los 58 minutos, Sebastián Britos saltó en su área para intentar atrapar el balón; sin embargo, el esférico se le escapó y Déiber Caicedo lo aprovechó para anotar el 1-2 parcial. Luego de esta desafortunada jugada, el guardameta fue reemplazado.

Hinchas de Universitario extrañan a Diego Romero

A través de las redes sociales, los hinchas pidieron el retorno de Diego Romero, quien se encuentra en la pretemporada de Banfield, y consideraron que tiene un mejor nivel que el charrúa.

"Nuestro arquero extranjero de 37 años, Sebastián Britos, se mete al menos 4-5 de estos bloopers por temporada. Ojalá Vargas sea bueno, para mí termina siendo titular este año. Y para los próximos debe regresar el hijo pródigo Diego Romero", "Vuelve, Diego Romero", "No es por nada, pero siempre he pensado que Diego Romero es mejor que Sebastián Britos", "Blooper de Britos. ¿Romero, dónde estás?", "¿Y por eso dejamos ir a Romero? Ni Penny se atrevió a tanto", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Romero lamentó las pocas oportunidades en Universitario

Luego de confirmarse su partida al fútbol argentino, el futbolista de 23 años expresó algunos sentimientos encontrados: por una parte, agradeció a la 'U'; no obstante, lamentó la falta de continuidad en el 2024.

“Me tocó a mí, me toco así, por ahí que me pongo a pensar muchas cosas, pero ahora se me dio esta oportunidad y debo aprovecharla al 100%. La falta de oportunidades pasa, ahora le tocó a (Diego) Enríquez, se quedó, seguramente va a tapar en Cristal. Son cosas que por A o B motivos pasan, me pasó a mí y ahora me toca ir a otro lado", indicó ante los medios de comunicación.

¿Cuánto ganaría Universitario si vende a Diego Romero a Banfield?

En un inicio, Universitario decidió prestar a Diego Romero a Banfield con una opción de compra. Si el arquero de la selección peruana logra consolidarse en el extranjero, el 'Taladro' podría ejecutar esta cláusula y desembolsar un monto cercano a los 1.3 millones de dólares.

"Sobre Diego Romero y Banfield: el arquero viaja el 2 de enero a Buenos Aires para pasar los exámenes médicos. El 3 de enero inicia la pretemporada con el club argentino. La 'U' lo presta por un año y la opción de compra (80% del pase) es por 1,3 millones de dólares", detalló el periodista Gustavo Peralta.

Partidos de Universitario en la Serie Colombia 2025