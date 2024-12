Una interrogante se posa sobre el futuro de Pablo Lavandeira con miras al inicio de la temporada 2025. Si bien el volante uruguayo tiene contrato con Melgar de Arequipa, club que buscará ganar la Liga 1 y pasar la fase previa de la Copa Libertadores, su entrenador, el argentino Walter Ribonetto, sorprendió con sus palabras sobre la situación de su dirigido en el plantel arequipeño.

Esta no la primera vez que el exatacante de Alianza Lima y Universitario afronta un episodio similar en el 'Dominó'. En el Torneo Clausura 2024, cuando el equipo se encontraba bajo las órdenes de Marco Valencia, el futbolista de 34 años no fue considerado por en los primeros compromisos.

¿Qué pasó con Pablo Lavandeira?

Al ser consultado sobre la situación de Pablo Lavandeira en la institución, Walter Ribonetto, quien asumió las riendas del club hace algunas semanas, remarcó que ese tema no le compete y tendrá que resolverlo la dirigencia.

"Lo de Pablo Lavandeira es una situación dirigencial, que se está tratando de solucionar con él. Deportivamente no, es otra situación, no lo hemos podido ver en el campo. Hay cosas que no me competen y se tratarán de solucionar", explicó en diálogo con Central Sur Deportes.

"Tenemos las mejores sensaciones, hasta ahora que vamos a descansar mañana y pasado, con una semana de concentración de doble turno y trabajo intenso, esa preparación nos ayudará para llegar bien al inicio del torneo y a lo largo del año. Estamos contentos e ilusionados por cómo trabaja este grupo de jugadores en el día a día, con la calidad técnica que tienen, la intensidad es importante", agregó con relación a la pretemporada.

Melgar alista 2 refuerzos más para el 2025

Por otra parte, el estratega afirmó que tiene planificada la incorporación de 2 refuerzos en zona ofensiva para terminar de conformar su plantel. "Esta semana podrían darse novedades, lo que estamos buscando son dos extremos por banda, derecha e izquierda, con eso tendríamos el plantel completo 2025. Todos los que están hoy están compitiendo de igual a igual, seguramente habrá jugadores que salgan a préstamo. Tenemos una plantilla de 29 jugadores más cuatro arqueros, vendrán dos jugadores más para completar el plantel y seguramente habrá jugadores que irán a préstamo", concluyó.

¿En qué clubes jugó Pablo Lavandeira?

Pablo Damián Lavandeira Hernández, nacido en la ciudad de Montevideo, es un futbolista uruguayo nacionalizado peruano. A lo largo de su carrera profesional, ha jugado en varios equipos importantes de Sudamérica.