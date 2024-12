Las últimas horas han sido muy movidas para los hinchas de Universitario. La controversia comenzó cuando Jean Ferrari ofreció una conferencia de prensa el jueves 26 para comunicar que la Sunat tenía pensado sacarlo del cargo, por lo que la afición de la 'U' se expresó en redes sociales para darle su respaldo. Finalmente, la entidad pública se pronunció para confirmar que el exjugador seguirá como administrador de la institución estudiantil. Sin embargo, eso no impidió que la hinchada merengue se movilice para protestar contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

En ese sentido, Jean Ferrari agradeció el gran apoyo por parte de la hinchada crema y reveló que tomará una fuerte medida contra las personas responsables de esta polémica, ya que asegura que tiene el acta en el que se refleja la decisión de la Sunat de sacarlo de su puesto en Universitario, determinación que nunca se concretó.

Jean Ferrari anuncia fuerte medida tras controversia con Sunat

Los hinchas de la 'U' se reunieron en el Estadio 'Lolo' Fernández para manifestarse contra la Sunat. En el recinto, la prensa abordó a Jean Ferrari, quien resaltó que no está enfocado en quién manejó los hilos de esta posibilidad de salida del club, sino en mejorar la institución merengue.

"Podrían ser temas políticos, podrían ser temas de negocios, podrían ser egos o envidia. Hay muchas cosas que se manejan por detrás que, la verdad, yo no estoy preocupado, enfocándome a 'tal persona se metió por acá o los enemigos se metieron por acá'. No. Yo estoy enfocado en seguir haciendo más grande a la institución y no puedo estar mirando a los costados a ver quién habló mal de mí", apuntó ante la cámara de 'Fútbol en América'.

Por otra parte, arremetió contra la "gente corrupta" que pretende apoderarse de Universitario y reveló que tomará las acciones legales correspondientes una vez que consiga toda la documentación.

"Yo no voy a permitir que gente corrupta venga a tratar de apoderarse de algo que no les corresponde. Cuando tengamos la documentación correspondiente, se va a tener que tomar la acción legal correspondiente. Entiendo que Sunat hoy (viernes 27 de diciembre) lo que ha querido es bajar las revoluciones. Pero, claro, cómo calmar el apasionamiento de la gente", aseveró el mandamás crema.

Jean Ferrari agradeció a Fabián Bustos y le dejó su 'chiquita' a hinchas rivales

Asimismo, el exjugador de la 'U' agradeció a Fabián Bustos por su respaldo y le dio su 'chiquita' a hinchas rivales por festejar su "posibilidad de salida" del cargo de administrador.

"He tenido que venir a manifestarle a nuestra gente el agradecimiento y el cariño, a Fabián Bustos, al grupo de futbolistas, porque eso nunca lo había visto. La postura de Fabián fue determinante: 'Se va Jean, se va Manuel (Barreto), me voy yo'. Eso lo pinta de cuerpo entero, es una gran persona y profesional, y lo ha demostrado. En cuanto al pronunciamiento de los futbolistas, nunca lo había visto en mi vida que los futbolistas manden un comunicado apoyando y respaldando a un directivo. Por otro lado, hinchas rivales festejando una posibilidad de salida de un dirigente tampoco lo había visto. Algo que también es gracioso", anotó.