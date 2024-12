En un encuentro sin goles, Brighton y Brentford empataron en el estadio The Amex el partido correspondiente a la fecha 18 del torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025.

Julio Enciso estrelló un disparo en el palo a los 3 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

A pesar de Brighton and Hove llevar la ventaja en cuanto a disparos cerca al área (12 fueron al arco, 1 al palo y 10 afuera), no le alcanzó para llevarse la victoria en el estadio The Amex.

El protagonismo de Julio Enciso lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Brighton and Hove efectuó 26 pases correctos y buscó el arco contrario con 8 disparos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio The Amex fue Mark Flekken. El arquero de Brentford tuvo un gran rendimiento frente a Brighton and Hove debido a que atajó 5 disparos y realizó 16 pases correctos.

El entrenador de Brighton, Fabian Hürzeler, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Bart Verbruggen en el arco; Jöel Veltman, Jan van Hecke, Lewis Dunk y Pervis Estupiñán en la línea defensiva; Carlos Baleba, Matthew O´Riley, Brajan Gruda, Julio Enciso y Kaoru Mitoma en el medio; y João Pedro en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Thomas Frank se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Mark Flekken bajo los tres palos; Mads Roerslev, Nathan Collins, Ben Mee y Keane Lewis-Potter en defensa; Vitaly Janelt, Christian Norgaard y Mikkel Damsgaard en la mitad de cancha; y Bryan Mbeumo, Yoane Wissa y Kevin Schade en la delantera.

El partido en el estadio The Amex fue dirigido por el árbitro Andrew Madley.

Por la próxima fecha, Brighton visitará a Aston Villa. Por otro lado, Brentford recibirá a Arsenal.

El local está en el décimo puesto con 26 puntos, mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Brighton and Hove

66' 2T - Salieron Brajan Gruda por Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma por Simon Adingra y Matthew Sean O´Riley por Yasin Abbas Ayari

77' 2T - Salieron Julio César Enciso Espínola por Georginio Rutter y Benjamin Thomas Mee por Jisoo Kim

87' 2T - Salió Jöel Veltman por Solomon Benjamin March

Cambios en Brentford

35' 1T - Salió Mark Flekken por Hakon Rafn Rafn Valdimarsson

71' 2T - Salió Christian Thers Norgaard por Yehor Romanovych Yarmolyuk

Amonestados en Brentford: