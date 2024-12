En diciembre del 2025, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sufriría un cambio de gestión. Tras quedar libre luego de ser detenido de manera preliminar por liderar la presunta organización criminal denominada ‘Los Galácticos’, Agustín Lozano señaló que probablemente a fines del próximo año, cuando termine su mandato, se marche del máximo ente del balompié nacional, donde ocupa el cargo de presidente desde el 2018. Tras ello, varios nombres comenzaron a circular como posibles sucesores del cuestionado directivo. Uno de ellos fue el de Jean Ferrari.

En una entrevista reciente para el programa streaming ‘Desmarcados’, el administrador temporal de Universitario fue consultado sobre si le interesaría ser presidente de la Federación y contestó que sí se ve como el futuro mandamás de la FPF.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre llegar a la presidencia de la FPF?

"La verdad que no estoy apurado, yo sé que la Federación va a a terminar llegando, soy un convencido, en algún momento me veo como presidente de la Federación. Hoy no, mañana tampoco de repente, pero a lo mejor pasado mañana se podría. No lo sé (sobre si ve esa posibilidad de manera lejana), así como dije que en algún momento llegaría a manejar la ‘U’ y le daríamos vuelta a la situación", contestó en un inicio.

El también abogado señaló que es uno de los candidatos principales porque tiene los logros que se requiere para ocupar el cargo. Además, resaltó los años de experiencia que tiene como gestor deportivo y precisó que los resultados en su carrera como administrador lo ha demostrado en el "club más grande del Perú".

"Creo que la Federación en algún momento va a terminar llegando, porque tengo en esto 20 años como futbolista y aproximadamente 15 años como gestor deportivo, donde ya como gestor deportivo tengo los logros, que es lo más difícil, y logros en dónde además (Universitario). No es para cualquiera. Particularmente, creo que la ruta está, soy profesional, soy abogado de profesión, entonces, califico desde todos los puntos para poder desarrollar proyectos que funcionen, porque lo he demostrado nada menos que en el equipo más grande del país”, explicó.

La FPF tendrá nuevas elecciones presidenciales en el 2025

La gestión de Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, culminará en diciembre del 2025, por lo que en esas fechas se darán las nuevas elecciones.

Lozano llegó a la presidencias a finales del 2018 tras la salida de Edwin Oviedo y en el 2021 fue reelegido hasta el 2025. Todo parece indicar que el exalcalde de Chongoyape entre 2011 y 2018 no tendría intenciones de postular nuevamente.