Miguel Ángel Vargas no solo competirá con Sebastián Britos por ser el arquero titular de Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto 2025, sino que también buscará ganarse un lugar en la selección peruana. El flamante refuerzo del cuadro crema, que cuenta con nacionalidad peruana y chilena, reveló en una reciente entrevista que entre sus proyectos personales está el ser convocado en la Bicolor en un futuro no muy lejano.

En diálogo con ESPN Chile, el popular 'Manotas' se mostró muy feliz por su llegada al vigente campeón del fútbol local y confesó que se siente muy cómodo en nuestro país, sobre todo porque tiene la nacionalidad peruana gracias a su papá. Vargas también se refirió a su paso por Cienciano del Cusco, qué jugador de Universitario le habló sobre la institución merengue y sus ansias de llegar a la selección.

"En Perú encontré mi lugar en el mundo, se me dio la posibilidad por la doble nacionalidad por mi papá y acá se me dio la chance de competir, no dudé cuando me llamó Cienciano. Hay buen fútbol en ambas ligas, en Perú cuesta mucho jugar de visitante, la altura hace muy fuerte a los equipos", empezó declarando el nuevo arquero de Universitario para ESPN Chile.

Luego, Vargas reveló que Rodrigo Ureña le habló maravillas de Universitario: "Le ha ido muy bien a Universitario desde que llegó, es un jugador muy importante para el equipo. Es compatriota, es un apoyo importante". En esa misma línea, el arquero se refirió a los objetivos que se han planteado como grupo para esta nueva temporada: "El objetivo es avanzar la fase de grupos en la Libertadores y de poder competir por el tricampeonato. Esos son los objetivos como mínimo para este año del club".

Tras ser consultado sobre si le gustaría ser convocado para la selección peruana, Miguel Vargas no ocultó su deseo y reveló que se encuentra buscando esa chance: "Como jugador se prepara para llegar al más alto nivel, a los equipos más grandes. Venir a Perú era un proyecto para meterme en el radar de la selección, estoy buscando esa chance para poder ir".

¿Quién es Miguel Vargas, nuevo arquero de Universitario?

Miguel Vargas es un arquero de 28 años que tiene la nacionalidad peruana y chilena. Es nieto de Gustavo Vargas, quien atajó en Alianza Lima hace varios años.

Él debutó en la Universidad Católica. Posteriormente, el portero pasó por diversos equipos del fútbol sureño como Santa Cruz, Unión La Calera y Cobresal. En el 2022, llegó al fútbol peruano para jugar por Cienciano. En esta temporada, ha vestido los colores de Deportivo Garcilaso.

¿Miguel Vargas ocupará cupo de extranjero en Universitario?

El portero ya cuenta con DNI, por lo que no ocupa plaza de extranjero en la Liga 1. Si bien tuvo su etapa en las juveniles de Chile, Miguel Vargas no ha disputado ningún partido oficial con la Roja en la categoría mayor. Por ello, aún es elegible por la selección peruana.