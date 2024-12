André Carrillo no juega con la selección peruana desde junio de 2024. Foto: composición LR/captura de YouTube/'Enfocados'

Los hinchas de Perú disfrutamos el mejor momento de André Carrillo en el Mundial Rusia 2018, actuación que lo llevó a fichar por el gigante asiático Al Hilal, de Arabia Saudita. Sin embargo, en los últimos años, recibió ácidas críticas de la afición por sus actuaciones con la camiseta de la selección peruana. Incluso, Jorge Fossati no lo llamó en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 a pesar de ser titular en Corinthians de Ramón Díaz.

En esa línea, en la entrevista que le realizó Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa de YouTube 'Enfocados', la 'Culebra' aprovechó las cámaras y se defendió de los cuestionamientos que ha recibido por su desempeño en el Equipo de Todos. En la charla, el futbolista abordó su escasa participación en la Copa América 2024 y su ausencia en los últimos partidos de Perú.

André Carrillo se defiende de las críticas

En el citado espacio digital, el volante del Timao comentó sobre la presión que siente al ser parte de un equipo grande. “Por suerte, siempre he jugado en equipos grandes y estoy acostumbrado a la presión”, afirmó. Asimismo, reconoció que el ambiente en la Bicolor no es fácil y que los resultados adversos afectan a todos. “Hoy la selección peruana está en mal momento, la cosa no está fácil para nadie”, añadió.

Por otro lado, tocó el tema de las críticas por su desempeño con la Blanquirroja, las cuales considera injustas. Para defenderse, puso como ejemplo la Copa América 2024, torneo en el que sumó 10 minutos, pero la gente lo señaló como uno de los peores peruanos en ese certamen Conmebol.

“¿Injustamente criticado en la selección? Probablemente sí. Recuerdo que en la última Copa América jugué 10 minutos y fui de los jugadores más criticados. Ahí siento que hubo un poco de injusticia porque... como en todo, cuando tienes más minutos, normalmente, tienes más protagonismo, y cuando no juegas, estás de un lado. Siento que fueron un poco duros conmigo”, apuntó.

André Carrillo solo jugó con la selección peruana ante Canadá en la Copa América 2024. Foto: AFP

André Carrillo: nueva posición y la competencia en Perú

Durante la conversación, se abordó su nueva posición como volante interior. Carrillo no rehúye a la competencia y se mostró dispuesto a luchar por un lugar en el equipo. “Tengo que escoger con quién jugar ahí. Ahorita están Oliver Sonne, Cartagena y Peña. A competir con mis ‘causas’”, alegó y dejó claro que está preparado para asumir el reto.

¿Cómo es la relación de André Carrillo con Jorge Fossati?

En otro punto de la conversación, la 'Culebra' habló sobre su relación con el entrenador Jorge Fossati y mencionó que tuvo una charla con él antes de los últimos partidos de Eliminatorias, pero que no pudo asistir a la cita por motivos personales. “Siempre tuvimos muy buena relación, de respeto y vamos a ver qué pasa más adelante”, aseguró.

¿Hasta cuándo es el contrato de André Carrillo en Corinthians?

De acuerdo con Meu Timao, medio que cubre el día a día de Corinthians, el contrato entre el veloz jugador de la selección peruana y el gigante brasileño será hasta mediados del 2026.