La carrera de Alejandro Gómez ha sufrido un giro de 180 grados. En tan solo unos meses, el popular 'Papu' pasó de tocar el cielo al coronarse como campeón del mundo con la selección argentina a alejarse del fútbol tras recibir la sanción más alta por dopaje que acabará en los próximos 10 meses.

En diálogo con el canal de YouTube 'Clank!', de Juan Pablo Varsky, el exfubolista del Sevilla y Atalanta, contó como fue el inicio de esta dura sanción: "El primer año fue complicado porque no podía hacer nada. No me permitían entrenarme con el equipo, no podía entrar a la Ciudad Deportiva del Monza. Entonces tenía que entrenarme solo. No podía hacer el curso de entrenador, como tenía tiempo me quise poner a entrenar o hacer algo. Cuando te suspenden, te suspenden de todas las actividades deportivas".

Tras estas duras palabras, Alejandro Gómez se sinceró y confesó que se encuentra trabajando en ser una persona "común y corriente" y que le duele haber prácticamente desaparecido del medio del fútbol: "Estoy trabajando en aceptar que el personaje del 'Papu Gómez' está llegando a su fin, está dejando de existir y que ahora soy una persona común y corriente, un padre de familia. Estoy trabajando el ego, de apagarlo un poco y tratar de subsistir con 'Alejandro'. Pasé de ser campeón del mundo, a que hoy no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más. Hay que saber convivir con eso. Ni cuando estás allá arriba sos el mejor, ni ahora sos el peor. Solo que hay que priorizar otras cosas...”

Alejandro 'Papu' Gómez cuenta sobre el dopaje

El campeón del mundo con la selección argentina dio detalles nunca antes contados sobre la sanción que sufrió y contó que había tomado un jarabe para la tos días antes de un test de doping.

"Llego a la noche, de madrugada en Sevilla, generalmente me tomaba una pastilla después de los partidos, porque me costaba mucho dormir. Me acuesto y en mitad de la noche me da un ataque de tos. Le digo a mi mujer que me de un jarabe para la tos. Estaba el de mi hijo más pequeño, de Milo, y me da una tacita pequeña. Me la tomé", empezó declarando.

"A los días hubo un doping sorpresa, me preguntó el doctor si había tomado algo, como es habitual. Me olvidé por completo que había tomado el jarabe. ‘Lo de siempre, pastillas para dormir y antinflamatorio’, le contesté. Si yo le hubiera informado del jarabe, no hubiera pasado nada, estaba declarado. Pasa el tiempo y me llega por mail, a mi mail personal, que había dado positivo, cuatro días antes de la final del Mundial. Fue horrible. Estuve dos días muy mal, me dio fiebre, seguramente me barajon las defensas. Imagínate, festejando y con la cabeza puesta en qué iba a pasar…", culminó el 'Papu'.