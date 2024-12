Una de las más grandes manchas de la historia de la selección peruana fue la caída 6-0 ante Argentina en el Mundial 1978, derrota que duele aún más porque en la primera fase Perú tuvo el mejor medio campo de la Copa del Mundo. En ese contexto, en los últimos días, se estrenó en Disney Plus un documental sobre ese episodio llamado 'Argentina 78', en el cual José Velásquez acusa a 6 de sus excompañeros de "venderse". Sin embargo, el periodista Pedro García, tras ver completo ese partido, descartó que haya habido 'echada', pero se sorprendió por el pésimo desempeño de uno de los mayores ídolos del fútbol peruano.

Se trata de Teófilo Cubillas, el máximo goleador peruano en la historia de los mundiales con 10 anotaciones, lo que le posiciona a la altura de grandes leyendas del balompié como Gary Lineker o Gabriel Batistuta, quienes marcaron la misma cantidad de dianas. Su tanto de tiro libre ante Escocia, en 1978, es de los más recordados de todos los tiempos.

Pedro García lapida a Teófilo Cubillas por su actuación en el 6-0 de Argentina ante Perú

A raíz de las polémicas declaraciones del 'Patrón' Velásquez en el material audiovisual, el periodista se animó a ver el histórico partido y no notó algo raro como para decir que los futbolistas peruanos se vendieron, pero le asombró de una manera no grata la actuación del 'Nene' Cubillas.

"No había visto los pormenores del partido. La verdad, me he quedado sorprendido del partido que vi porque el 6-0 tiene una especie de explicación que va más allá de si hubo ‘echandía’. Para que la gente se eche, por lo menos identifícalos. Yo viendo el partido, no identifiqué a uno que tú dijeras: 'Este se fue para atrás'. Para nada, no me sugiere eso el partido. Si tú me preguntas quién jugó peor de Perú, te puedo decir que vi el partido más desastroso, y me sorprendió, de la vida de Teófilo Cubillas. En ese partido tuvo 0% de efectividad en pases, yo no sé si metió un pase bueno, qué impresionante la cantidad de errores no forzados cometidos por el ‘Nene’", detalló en el programa de YouTube 'Doble punta', que conduce junto a su colega Horacio Zimmermann.

¿Qué dijo José Velásquez sobre el Argentina 6-0 Perú del Mundial 1978?

En el documental 'Argentina 78', publicado en la plataforma de Disney Plus, José Velásquez relató algunas irregularidades que sucedieron en el Perú vs Argentina del Mundial de 1978. Asimismo, responsabilizó al arquero Ramón Quiroga por los goles recibidos.

"Es como que se inicie la guerra y empieces a fusilar a tus propios compañeros. Eso se dio. Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor. Empezando, quizás, por el arquero. El arquero es determinante en cualquier partido. Algo que tenía, simplemente, agacharse y agarrar el balón. Él se quedó inmóvil, no se movió para nada", señaló.

Ramón Quiroga no se quedó callado por acusaciones en su contra

Ramón Quiroga, en ese mismo material audiovisual, negó haber recibido dinero por parte de los dirigentes de la selección argentina y consideró que, en ese compromiso extraño, no tuvo culpa en ninguno de los goles.

"Es un gol en que reacciono tarde porque, cuando veo la pelota, pensé que la iba a sacar un jugador de Perú. Sin embargo, la pelota pasa y cabecea Tarantini. Como arquero, ese día no me comí ninguno (de los goles). Conociéndolo a José, si tú le pones un micro, habla", aseveró.