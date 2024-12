A pesar de su avanzada edad, varios futbolistas continúan destacándose en el ámbito deportivo, generando admiración y asombro. Entre ellos se encuentran Cristiano Ronaldo, quien se aproxima a los 40 años, y Lionel Messi, que cuenta con 37. También figura Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, que a sus 40 años sigue activo en el fútbol, y el japonés Kazuyoshi Miura, que tiene 57 años.

Sin embargo, existe un caso excepcional en el mundo: Robert Carmona. El uruguayo, que cuenta con 62 años, desafía las expectativas y se mantiene en el deporte, superando incluso a entrenadores de renombre como Pep Guardiola (53) y José Mourinho (61). Este mediocampista charrúa no solo lleva su edad en el dorsal de cada equipo que representa, sino que también ostenta el récord Guinness como el jugador más longevo en actividad, luciendo su cabello largo y canoso, junto a una barba gris que lo distingue en el campo. Además, hace unos meses reveló los secretos de su longeva carrera profesional y aseguró que todavía tiene para rato.

¿Quién es Robert Carmona?

Robert Carmona, nacido en Montevideo el 30 de abril de 1962, enfrentó una dura pérdida a los 10 años con el fallecimiento de su padre, quien le dejó como legado el deseo de convertirse en futbolista. "Creo que cumplí", expresó en una entrevista con Infobae. Su carrera profesional comenzó en 1976 y, hasta la fecha, ha disputado más de 2.200 partidos. Aunque inició su trayectoria como volante, ha mantenido su posición a lo largo de los años, lo que le ha llevado a perder la cuenta exacta de los equipos que ha representado. "Estoy confundido, son 48 o 47. Algunos ya no existen porque, en Estados Unidos, si un equipo no tiene éxito, se vende y cambia de nombre", comentó en una charla con el diario Marca en 2023.

Carmona ha llevado su talento a diversas ligas, destacándose en clubes de Uruguay, España, Estados Unidos e Italia. Entre sus equipos más emblemáticos se encuentran Liverpool de Montevideo, River Plate de Asunción y La Luz, donde logró un récord Guinness al ser el jugador con la mayor brecha entre etapas en un mismo club: 24 años. "Jugué a los 18 años en un club y volví a jugar a los 50 en el mismo club. Jugué con un futbolista y también había jugado con su abuelo, cuando tenía 17", relató, compartiendo una anécdota de su extensa carrera.

En la actualidad, Carmona se encuentra defendiendo la camiseta del Nuevo Casabó en la Divisional D de Uruguay, continuando así su pasión por el fútbol en la temporada 2024.

Robert Carmona es el jugador más longevo en la historia del fútbol. Foto: X

Las claves de Robert Carmona para continuar jugando

La longevidad de la carrera de Carmona se atribuye en gran medida a su compromiso con un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada. Desde hace más de 45 años, ha evitado el consumo de Coca-Cola, lo que refleja su dedicación a cuidar su cuerpo. Además, no es aficionado a las salidas nocturnas a discotecas, una decisión que tomó tras una experiencia negativa en su juventud.

"Lo aprendí cuando pateé un penal jugando en Primera División en Pan de Azúcar. En esos cuadros se paga por partido. Yo jugaba en los juveniles. Ponele reserva, primera y juveniles, tres partidos por domingo. Jugaba sin dormir porque me iba a bailar como todo adolescente. Pitan un penalti, viene uno de los referentes y me da el balón. Lo erré. Me agitaron en el vestuario, me dieron unas pataditas, me llamaron mocoso atrevido... y ahí dije que se terminaron las salidas", declaró para el diario Marca.

"Llegué a Ibiza y fue lo primero que me dijeron. Acá te vas a divertir. No salí nunca, no me interesó". El uruguayo siempre ha tenido madera de capitán: "¿Sabés lo que hacía? Yo iba en el camión del club a las 8.00 a. m., casa por casa, a buscar los compañeros en mi ciudad. Las madres me abrían y decían: Ahí lo tenés, a ver si lo levantás vos", añadió sobre su estadía en Ibiza.

A lo largo de su extensa carrera en el fútbol, las lesiones han dejado huella en casi todas las partes de su cuerpo. A los 19 años, un médico le pronosticó que no podría regresar a las canchas tras sufrir una fractura de tobillo. Sin embargo, a los dos meses, ya se encontraba nuevamente calzándose las botas. Este contratiempo no ha sido el único en su trayectoria: "Fractura expuesta del tobillo, fractura expuesta de tibia y peroné, ligamento cruzado, menisco interno, costillas quebradas por doquier, fractura de clavícula y ojo derecho operado a punto de haberlo perdido".

Incluso sufrió un infarto pulmonar hace menos de cinco meses: "Me dijeron que salió todo bien. Cuídate. Gracias a Dios me cuido, pero estoy acá. O sea, yo creo que hay algo y si hay algo hay que sacarlo a luz. Y si soy un elegido lo voy a demostrar y lo estoy demostrando, que sirva de ejemplo y que sirva para generar cosas buenas". Pero la retirada sigue sin ser una opción. "La leyenda continúa. Hay Carmona para rato" es su lema. Y lo sigue cumpliendo: "No siento el retiro, está lejísimos, está como de Madrid a Barcelona", finalizó para Diario Marca.

Robert Carmona y su pelea por los récord Guinnes

Como se mencionó, Robert Carmona tiene el rótulo del jugador más longevo del mundo en actividad, pero tuvo que luchar para ser reconocido. "No sé cómo logré obtener el premio porque la discriminación tan grande de Guinness hacia mi trabajo fue tan, tan, tan cruel, que me costó cuatro años. Fue muy duro por ese tema", comentó conmovido para Marca. "Me pedían pruebas y pruebas. Yo mandaba todo y después las perdieron. Lo más gracioso es que las perdieron. Por primera vez en la historia yo logré que un juez de Guinness fuera a Uruguay, que costó 20.000 dólares", comentó. De este modo, por fin le dieron el premio en el 2010.