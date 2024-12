César Vallejo vivió un año pésimo en 2024. Si bien contrató a comienzos de año a Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección peruana, para lograr el título, Atlético Grau le dio la estocada final en la última fecha del Torneo Clausura al ganarle 3-1, resultado que lo condenó al tercer descenso de su historia. Ante ello, Richard Acuña recurriría a lo seguro, a un DT que ya los dirigió en segunda división y logró el ascenso en 2018. Sin embargo, este entrenador cuenta con equipo actualmente.

De acuerdo con el periodista Pedro García, el entrenador que busca la UCV es José Guillermo del Solar, quien actualmente dirige a la selección peruana sub-20 que disputará el Sudamericano de la categoría en enero y febrero del 2025. 'Chemo' estaría pensando renunciar a la Bicolor tras los problemas dentro de la FPF que llevó a la pérdida de la sede de este certamen.

'Chemo' llegaría a César Vallejo en su aventura en Liga 2

En el programa de YouTube 'Doble punta' que conduce García junto a su colega Horacio Zimmermann, reveló que Richard Acuña tiene en la cabeza a Del Solar para dirigir a la UCV con la idea de que sea un proyecto de largo plazo.

“Lo que tengo entendido es que cierto directivo de la Vallejo tiene en la cabeza y también la billetera, en sentido que puede presupuestar, que luego del Sudamericano, ‘Chemo’ sea el hombre para ir a la Vallejo. Y no hacer un contrato oportunista de seis meses, que es lo que dura la Segunda o de un año, sino de largo plazo. La última vez, entre broma y broma, ‘Chemo’ estuvo 3 o 4 años”, detalló el comunicador.

Asimismo, Pedro Eloy enumeró las razones por las que el mandamás del elenco poeta eligió a 'Chemo' y destacó que el razonamiento de Acuña es ir a lo seguro.

“Si tú ya encontraste quién te hace funcionar el equipo, me puede hacer retornar a primera, así como ya lo hizo. A quién vas a traer, si trajiste a Mosquera y no pudo ser, trajiste a Guerrero y no se pudo dar, quién me puede creer que el proyecto es bueno, solo queda traer a alguien que demostró ser bueno. El razonamiento de Acuña es 'voy a lo seguro, voy al confiable, voy a que ya me hizo ganar, voy al que está en la historia del equipo'”, añadió.

¿'Chemo' renunciará a la selección peruana sub-20?

Luego de que Perú perdiera la sede del Sudamericano Sub-20 por decisión de la Conmebol tras la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se conoció que José del Solar estaría evaluando dejar su cargo dentro de la FPF como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Ahora el certamen se disputará en Venezuela.

En ese sentido, Pedro García afirmó que Del Solar no se encuentra conforme con las situaciones que se viven y que por eso renunciaría. “Hace meses que no hablo con ‘Chemo’, pero debe estar asado porque le quitaste la sede”, anotó.