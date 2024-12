FBC Melgar presentó a su nuevo DT y sigue en busca de delantero extranjero

El FBC Melgar de Arequipa presentó este lunes 2 de diciembre a su nuevo comando técnico, liderado por el entrenador argentino Walter Ribonetto. El estratega que dirigió a Talleres de Córdoba (Argentina) llega con contrato de 2 años y arribó a Arequipa con todo su comando técnico.

Para la campaña 2025, el FBC Melgar deberá afrontar la Copa Libertadores desde la fase 2, además de la Liga 1. Esos serán los desafíos de Ribonetto. El DT manifestó que la primera meta en el torneo internacional es alcanzar la fase de grupos.

Asimismo, el entrenador y el administrador del club, Ricardo Bettocchi, se refirieron a los jales. Remarcaron que Melgar sigue en la búsqueda de un delantero y que será extranjero. Este será el reemplazo temporal del goleador histórico Bernardo Cuesta, quien afronta una larga recuperación tras una operación en la rodilla.

Otras posiciones que también serán cubiertas por extranjeros son un defensa central y un extremo. Bettocchi señaló que hay preferencia por futbolistas argentinos o uruguayos, debido a su mentalidad. Asimismo, se indicó que se buscan partidos de preparación en el extranjero.

Ricardo Bettochi critica a organización de Liga 1



De otra parte, el administrador Ricardo Bettochi cuestionó a la Liga 1, debido a que todavía no anunció el reglamento ni fecha de inicio para el torneo nacional del 2025. "No tenemos absolutamente nada. Eso no es serio", aseveró.