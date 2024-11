En un partidazo, Liverpool empató 2-2 con el Arsenal por la fecha 9 de la Premier League

Liverpool y el Arsenal protagonizaron uno de los encuentros más esperados en esta jornada de la Premier League. Bukayo Saka abrió el marcador para los Gunners, pero Virgil Van Dijk lo igualó rápido. Sobre el final del primer tiempo, Mikel Merino apareció para aumentar la ventaja nuevamente; sin embargo, Salah selló la igualdad con una gran definición de zurda.

Liverpool vs Arsenal EN VIVO 13:29 Final del partido En un cotejo lleno de goles, Liverpool y Arsenal empataron 2-2. 13:21 Goool de Mohamed Salah para el 2-2 Minuto 81: El egipcio apareció dentro del área y marca el segundo de los reds. 12:38 Comienza el segundo tiempo Ya se juega la etapa complementaria de este duelo por la Premier League. 12:21 Final del primer tiempo En un partido entretenido, Arsenal se impone parcialmente por 2-1. 12:14 Goool de Mikel Merino para el 2-1 del Arsenal Minuto 43: El mediocampista de 28 años anotó el segundo para los Gunners de cabeza tras centro de Rice. 11:50 Goooool de Virgil Van Dijk para el Liverpool Minuto 18: El defensa neerlandés apareció para empatar el encuentro rápidamente. 11:45 Gooool de Bukayo Saka para el Arsenal Minuto 9: El jugador inglés abrió el marcador tras llevarse a Robertson y definir fuerte arriba. 11:31 ¡Inicia el partido! Ya rueda el balón en el Emirates Stadium. 11:03 Alineación confirmada del Arsenal Este será el equipo titular por el que apuesta Mike Arteta: Raya, Partey, White, Gabriel, Timber, Rice, Merino, Trossard, Saka, Martinelli y Havertz. Foto: Arsenal 11:02 Alineción confirmada del Liverpool Así saltarán al campo los Reds: Kelleher, Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander Arnold, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Díaz, Salah y Núñez. Foto: Liverpool FC

Los ‘Reds’, bajo el mando de Arne Slot, se encuentran a dos puntos del Manchester City, que ya ganó en la jornada, y busca recuperar el liderato de la tabla. Por su parte, los dirigidos por Mikel Arteta buscarán reponerse de su única caída en la liga y una victoria los colocaría muy cerca de los ‘ciudadanos’.

¿Cuándo juegan Liverpool vs Arsenal por la Premier League?

El partido entre Liverpool y Arsenal corresponde a la novena jornada de la Premier League 2024-25 y se disputará el domingo 27 de octubre de 2024. Este enfrentamiento tendrá lugar en el icónico Emirates Stadium, casa de los ‘Gunners’, un recinto que siempre ofrece un ambiente electrizante. Por otro lado, el encargado de impartir justicia en el cotejo será Anthony Taylor.

El último enfrentamiento entre ambos por Premier fue justamente en el estadio del Arsenal en la temporada pasada, donde los londinenses vencieron por 3 a 1. En aquel partido, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard marcaron para los locales, mientras que los dirigidos en ese entonces por Jürgen Klopp marcaron por un autogol de Gabriel Magalhães.

¿A qué hora ver Liverpool vs Arsenal?

El enfrentamiento de Liverpool vs Arsenal se jugará a las 5.30 p. m. (hora local de Inglaterra). Pero, como sabemos que la Premier League tiene muchos adeptos en varios países de Latinoamérica y en España, a continuación te mostramos una guía con la hora de inicio del partido en los países de la región:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 10.30 a. m.

10.30 a. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11.30 a. m.

11.30 a. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12.30 p. m.

12.30 p. m. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 1.30 p. m.

1.30 p. m. España: 6.30 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs Arsenal EN VIVO?

El partido entre Liverpool y Arsenal NO será transmitido de forma televisiva en Latinoamérica, por lo que, si no quieres perderte este partidazo, deberás estar suscrito a Disney Plus. En Centroamérica, por otro lado, el cotejo se emitirá a través de Max, mientras que en México estará disponible por TNT. Las coberturas prometen una transmisión completa, con análisis previo, durante y posterior al partido, lo que permitirá a los seguidores del fútbol inglés no perderse ningún detalle de este clásico.

Liverpool vs Arsenal: posibles alineaciones

Arsenal: David Raya; Thomas Partey, Ben White, Gabriel Magalhães, Jakub Kiwior; Declan Rice, Mikel Merino, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli; Leandro Trossard, Kai Havertz.

David Raya; Thomas Partey, Ben White, Gabriel Magalhães, Jakub Kiwior; Declan Rice, Mikel Merino, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli; Leandro Trossard, Kai Havertz. Liverpool: Caoimhin Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez.

Liverpool vs Arsenal: pronóstico

Según la página especializada en pronósticos deportivos, el favorito a llevarse el triunfo en el partido es Liverpool, quien tiene una probabilidad de ganar de un 44%. El sitio web también señala que el empate es otro de los resultados que se pueden dar con un 30%, mientras que un triunfo del Arsenal no tiene mucha posibilidad, ya que tiene un 26%.

Si quieres apostar en este partido, aquí te mostramos las cuotas de las principales casas de apuestas: