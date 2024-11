Jean Ferrari seguro de contar con Edison Flores para la próxima temporada

En Universitario de Deportes no quieren dejar ni un cable suelto por lo que la prioridad es mantener la base de un equipo que logró dos títulos de manera consecutiva y reforzar ciertas zonas como el sector izquierdo. César Inga (ADT) y Paolo Reyna (FBC Melgar) son dos de los jugadores que llegarán a ATE y únicamente falta la firma para que puedan ser oficializados.

La dirigencia crema sigue trabajando con miras a la próxima temporada y una de las prioridades es la continuidad de Edison Flores, cuyo préstamo concluye en diciembre próximo y deberá regresar al Atlas de México, dueño de su carta pase.

El Orejas no tiene espacio en el elenco azteca, por lo que buscan cederlo a préstamo y una de las opciones que sonó con fuerza fue FBC Melgar; sin embargo, Jean Ferrari puso calma a la situación y aseguró que ya tuvo comunicación con una de las piezas importantes del equipo dirigido por Fabián Bustos.

“Él me respondió, tú tranquilo, yo nervioso. Así que, calculo que todo va a ir por buen camino y creo que vamos a tener Orejas para rato”, aseguró el administrador de la “U”.

“La planificación del 2025 está en marcha desde hace un mes. La ‘Noche Crema’, la Copa Libertadores, estamos en ese proceso y la parte deportiva está corriendo a full con estos temas”, detalló.

Con referencia a si continuará en el cargo, el cual ejerce desde agosto del 2021, el exjugador remarcó tampoco se ve muchos años al frente de la “U”.

“El desgaste es parte de un cargo tan importante como manejar la institución más grande del país. No me veo muchos años más, eso sí lo dejo clarísimo. Tampoco soy de esas personas que se entornillan como vemos a muchos. En mi caso no es eso”, señaló para el programa Fútbol como Cancha de RPP.

En tanto, ayer las redes sociales del cuadro bicampeón peruano confirmaron la salida de Nelson Cabanillas, quien jugó durante seis temporadas. “Una zurda que hizo historia. Juntos logramos la estrella 27 y 28. La ‘U’ siempre será tu casa, Nelson. Gracias por tu garra y éxitos en tus próximos retos”, informaron.

Por su parte, el defensor Gustavo Dulanto se refirió a los objetivos que se ha trazado junto al resto del equipo y una de las prioridades es avanzar en la Copa Libertadores. “Hemos acabado el campeonato hace tres semanas y, obviamente, pensamos en el tricampeonato. Tenemos grandes aspiraciones: queremos hacer una buena Libertadores e ir por el tri, pero vamos paso a paso”, dijo el defensor luego del entrenamiento en Campo Mar.