San Martín es uno de los equipos con más títulos en el fútbol peruano: el bicampeonato 2007-2008 y su tercera estrella en 2010 lo posicionan como el sexto club con más campeonatos nacionales en el Perú. Sin embargo, una pésima campaña en el 2022 lo condenaron a jugar la Liga 2. Por ello, en busca de regresar a la máxima categoría, el conjunto santo quiere reforzarse con exfiguras de Alianza Lima y Universitario.

El periodista Marcello Merizalde, en su cuenta de X, afirmó que el cuadro de Santa Anita tiene tres incorporaciones confirmadas: Diego Minaya, Héctor Zeta y el zaguero argentino Brian Flores. Asimismo, San Martín también negocia con Josepmir Ballón, uno de sus pilares en su recordado bicampeonato en 2008.

¿Cuáles son las figuras de Alianza Lima y Universitario con las que San Martín busca reforzarse?

San Martín tuvo un 2024 desastroso, al punto que disputó el grupo de descenso en la Liga 2; no obstante, desea tener un 2025 muy diferente con jugadores que brillaron con la camiseta crema y blanquiazul. En ese sentido, de acuerdo con Merizalde, los santos quieren ascender a la Liga 1 con la incorporación de José Carvallo y Joel Sánchez.

"José Carvallo y Joel Sánchez también interesan en la Universidad San Martín de cara al 2025", aseguró el comunicador en un tuit.

El portero, que en la Liga 1 2024 descendió con César Vallejo, fue campeón con Universitario en 2013 y 2023. En tanto, 'Lito' Sánchez brilló con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010, torneo en que los íntimos clasificaron por última vez a los octavos de final.

José Carvallo descendió con UCV en la Liga 1 2024. Foto: captura de X/Marcello Merizalde

¿Cómo le fue a José Carvallo en la Liga 1 2024?

José Carvallo ha sido el portero titular de Universitario en los títulos en 2013 y 2023. Cuando terminó el partido ante Alianza Lima en Matute por la final de 2023, el portero anunció entre lágrimas que dejaba la 'U' para tomar otro rumbo. "Que la 'U' lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", dijo emocionado en esa ocasión.

En ese sentido, el arquero llegó en 2024 a César Vallejo como parte de un proyecto ambicioso que buscaba el título nacional. No obstante, tras la caída ante Atlético Grau por 3-1 en la última fecha del Torneo Clausura, su equipo no pudo mantener la categoría.

¿Cómo le fue a Joel Sánchez en la Liga 1 2024?

En la temporada 2024, Joel Sánchez vistió la camiseta de UTC y se salvó del descenso en la última jornada tras empatar 1-1 ante Sport Huancayo con un gol en el epílogo del compromiso del defensa Koichi Aparicio. Con el Gavilán del Norte, 'Lito' disputó 25 duelos, en los que anotó un gol y brindó 5 asistencias.