Luis Advíncula ingresó en el segundo tiempo en el Boca Juniors vs Huracán. Foto: composición LR/captura de ESPN/Boca Juniors/X

El lateral peruano Luis Advíncula dejó su huella en el partido entre Boca Juniors vs Huracán por la jornada 24 de la Liga Profesional Argentina, en el cual su notable huacha a 'Wanchope' Ábila fue elogiada por los comentaristas de ESPN. A pesar del empate sin goles, la actuación del lateral de la selección peruana brilló en un encuentro que necesitaba más emoción.

En el crucial compromiso del último sábado 23 de noviembre, el equipo de Fernando Gago buscaba una victoria para escalar posiciones en la tabla. Sin embargo, el resultado final fue un empate que dejó al Xeneize en el octavo lugar. Pese a la falta de goles, la jugada del 'Rayo' se convirtió en el momento más destacado del partido.

Comentarista de ESPN elogia huacha de Advíncula a 'Wanchope' Ábila

La acción se produjo a los 78 minutos, cuando el peruano realizó un 'caño' ante el experimentado delantero Ramón Ábila, lo que generó una ola de elogios por parte de los narradores de ESPN, quienes resaltaron la “delicadeza del peruano” en un cotejo que careció de jugadas memorables.

"Ahí viene Advíncula retrocediendo y este hermoso 'caño', un momento viral, justo a 'Wanchope' Ábila que va con las piernas abiertas y la delicadeza del peruano", expresó uno de los comentaristas del duelo de la Liga Profesional Argentina.

¿Cómo fue la huacha de Luis Advíncula?

La jugada de lujo de Luis Advíncula se produjo en un momento crucial del partido. Tras un tiro libre ejecutado por Sergio ‘Chiquito’ Romero, el balón fue disputado en el área. Después de una serie de rebotes, el lateral peruano se encontró en una situación complicada, pero logró realizar una huacha que dejó atrás a ‘Wanchope’ Ábila, lo que sorprendió a los relatores y a los aficionados presentes.

“¡Qué lindo caño de Advíncula contra ‘Wanchope’!”, exclamó el narrador de ESPN, quien no pudo ocultar su admiración por la acción.

¿Cómo quedó Boca Junios de Advíncula ante Huracán?

Boca Juniors se enfrentó a Huracán el sábado 23 de noviembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde la presión por obtener los tres puntos era palpable. El Xeneize necesitaba ganar para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, el encuentro terminó sin goles, lo que dejó a los aficionados con un sabor agridulce, pero la gran acción individual de Advíncula fue un rayo de luz en un partido gris.

¿Qué pasó entre Rodrigo De Paul y Luis Advíncula en el Perú vs Argentina?

A pocos minutos de finalizar la primera mitad del Perú vs Argentina por las Eliminatorias el último martes 19 de noviembre, los futbolistas se encontraron en la banda y mantuvieron un breve intercambio verbal. El jugador argentino, visiblemente molesto por la actitud del futbolista de Boca, no dudó en expresar su descontento y le dejó una advertencia que fue registrada por los micrófonos de la transmisión: “Dejá de hacerte el vivo”. Afortunadamente, el incidente no escaló y la situación se resolvió sin mayores complicaciones.

En las redes sociales sorprendió ver muchos comentarios de argentinos, principalmente hinchas de Boca Juniors, que criticaron la actitud del mediocampista y defendieron al peruano. Recientemente, un sector de los aficionados de la Albiceleste ha hecho hincapié en las conductas provocativas de De Paul.