El exarquero Erick Delgado no se guardó nada tras la derrota de Perú ante Argentina y expresó su descontento en vivo y cuestionando el desempeño de la bicolor. La selección, que enfrentó al actual campeón del mundo, mostró un juego defensivo que dejó mucho que desear.

En un partido disputado en La Bombonera, la Bicolor se limitó a agruparse en su área para evitar una goleada mayor. La 'Albiceleste', por su parte, optó por reducir la intensidad y se conformó con un 1-0, lo que generó aún más críticas hacia el equipo peruano.

Delgado, visiblemente molesto, no dudó en cuestionar al entrenador Jorge Fossati, a quien, aunque respeta como persona, considera que su gestión no está a la altura de las exigencias del fútbol actual. "Es una vergüenza", afirmó, refiriéndose al paupérrimo rendimiento de la selección en las Eliminatorias.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre el papel de Fossati en la selección peruana?

El exjugador de Sporting Cristal no escatimó en palabras al referirse al partido y señaló que el equipo no mostró nada que justifique su presencia en el campo. "Nunca vi a un Perú tan paupérrimo desde hace muchos años", expresó, al recordar épocas difíciles del fútbol peruano. Para él, el único argumento de la Blanquirroja fue una defensa cerrada, que no logró generar oportunidades de gol.

Delgado también se refirió a la estrategia del entrenador uruguayo y sugirió que el enfoque defensivo no es suficiente. "Esto ya no es solo estrategia, es salir a que no nos hagan gol", comentó y enfatizó en que el fútbol se trata de marcar goles. La falta de disparos al arco rival fue un punto que destacó, puesto que el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez fue un mero espectador durante el encuentro.

El exarquero no se contuvo al criticar las declaraciones de Fossati en la conferencia de prensa posterior al partido. "El tipo está viendo una realidad paralela", afirmó. Asimismo, cuestionó la percepción del entrenador sobre el desempeño del equipo. Finalmente, pidió que no se subestime a los aficionados y que se hable con sinceridad sobre la situación actual del fútbol peruano.

¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú vs Bolivia, correspondiente a la fecha 13 de las Eliminatorias, se disputará el jueves 20 de marzo del 2025. A la espera de confirmación, se espera que este crucial compromiso se dispute en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El cotejo entre Perú vs Bolivia por la jornada 13 de las Eliminatorias Sudamericanas todavía no cuenta con horario programado. Se espera que semanas antes del cotejo, la Conmebol brinde detalles del horario y los árbitros designados.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 ?

En Perú, la transmisión por TV del encuentro estará a cargo de ATV y América TV, en señal abierta, y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), por cable. Por Bolivia, el enfrentamiento se podrá seguir a través de Tigo Sports Bolivia.