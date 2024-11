A través de un comunicado oficial, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se le devuelva la administración y organización del fútbol profesional de la Primera División del Perú a raíz de los "lamentables y vergonzosos" acontecimientos en torno a Agustín Lozano y miembros de la junta directiva de la FPF.

En la misiva, la ADFP enfatizaron en que cuentan con la experiencia necesaria para llevar a cabo la organización del fútbol peruano, tal como lo han hecho hasta el 2018, cuando pasó a poder de la federación.

"Que, mediante Oficio N.º 0684-FPF-2018 de fecha 08 de junio de 2018, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF), presidida en ese entonces por el Sr. Edwin Oviedo Picchotito, comunico a esta institución que, tras evaluaciones y recomendaciones de una misión especial de la FIFA que visitó el país en marzo de 2018, asumía de manera temporal la gestión y organización del "Campeonato de fútbol profesional de Primera y Segunda División", desde el 01 de enero de 2019 y por el lapso de cuatro años, refiriendo que se quería lograr cambios en la profesionalización, transparencia y fortalecimiento del fútbol profesional peruano, habiendo sido relegados de nuestras funciones de la administración del campeonato nacional de fútbol profesional de manera temporal", se puede leer en la primer parte del comunicado.

Luego, añadieron lo siguiente: "Que, ante los lamentables y vergonzosos acontecimientos ocurridos en torno al presidente de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF), señor Agustín Lozano Saavedra, y otros colaboradores y miembros integrantes de la Junta Directiva de la FPF, investigados por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas que están siendo investigados por la Tercera Fiscalía Supaprovicional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (...) desprestigiando aún más al deporte rey, las ligas y clubes afiliados que lo practican a nivel profesional y no profesional; y, a todos los hinchas quienes no son los verdaderos dueños del fútbol; solicitamos a la Federación Peruana de Fútbol se devuelva la administración y organización del Campeonato de fútbol profesional de Primera División a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, de donde no debió salir; siendo asumida por la FPF desde el 01 de enero de 2019, y que nos fue comunicada mediante Oficio N.º 0684-FPF-2018 de fecha 08 de junio de 2018".

Finalmente, manifestaron su experiencia en la organización y administración de las actividades deportivas del fútbol profesional que han mantenido hasta 2018. "Consideramos que mientras las autoridades competentes resuelvan la controversia en torno a la figura del presidente de la FPF, Agustín Lozano, directivos y otros colaboradores, respecto a los presuntos activos delictivos en agravio del Estado".