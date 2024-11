¿A qué hora ver Puerto Rico vs Haití EN VIVO por la Concacaf Nations League 2024-25?

Puerto Rico vs Haití EN VIVO juegan a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 6 del grupo C, Liga B, en la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25. El encuentro se llevará a cabo en el estadio José Antonio Figueroa Freyre (Mayagüez) y será transmitido gratis por internet vía Concacaf GO. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambas selecciones, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

¿A qué hora juega Puerto Rico vs Haití?

El encuentro Puerto Rico vs Haití arrancará a las 8.00 p. m. en suelo boricua (7.00 p. m. en territorio haitiano). Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (martes 19).

¿Dónde ver Puerto Rico vs Haití?

La transmisión en español por TV de este Puerto Rico vs Haití estará a cargo del canal Telemundo para territorio puertorriqueño. En internet, podrás seguirlo a través de la aplicación Concacaf GO y desde el canal oficial en YouTube de la Concacaf.

Puerto Rico vs Haití: pronóstico

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo en este partido a Haiti, que jugará como local en Puerto Rico.

Betsson: gana Puerto Rico (10,00), empate (6,00), gana Haití (1,22)

Bet365: gana Puerto Rico (8,50), empate (6,50), gana Haití (1,25)

Betano: gana Puerto Rico (8,00), empate (5,50), gana Haití (1,27)

1XBet: gana Puerto Rico (8,05), empate (6,25), gana Haití (1,28)

Coolbet: gana Puerto Rico (10,00), empate (6,50), gana Haití (1,22)

Doradobet: gana Puerto Rico (9,00), empate (6,00), gana Haití (1,27).

Historial de Puerto Rico vs Haití

Así quedaron los enfrentamientos previos entre Puerto Rico y Haití.

Puerto Rico 1-4 Haití | 06.09.24

Haití 2-1 Puerto Rico | 11.09.12

Puerto Rico 0-5 Haití | 22.04.72

Haití 7-0 Puerto Rico | 14.04.72.

¿En qué estadio juega Puerto Rico vs Haití?

El escenario elegido para albergar este compromiso será el José Antonio Figueroa Freyre. Este recinto, comúnmente conocido como Estadio Centroamericano, se ubica en la ciudad puertorriqueña de Mayagüez y tiene capacidad para más de 10.000 espectadores.

Grupo de Puerto Rico vs Haití

Así está la tabla de posiciones del grupo C en la Liga B. Haití ya tiene asgurado el primer lugar y su ascenso a la Liga A, además de la clasificación a la Copa Oro. Puerto Rico, por su parte, está a un punto de llegar al repechaje.

Equipo PJ PG DG Pts Haití 5 5 21 15 Puerto Rico 5 3 2 9 Sint Maarten 5 2 -12 6 Aruba 5 0 -11 0

Convocados de Puerto Rico vs Haití

Estas son las listas de convocados de Puerto Rico y Haití para el partido por la Liga de Naciones de Concacaf.

Lista de convocados del combinado boricua. Foto: Federación Puertorriqueña de Fútbol