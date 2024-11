FPF desmiente salida de 'Chemo' del Solar de la sub 20 tras pérdida de sede del Sudamericano

El pasado miércoles 13 de noviembre, se conoció que Perú perdió la sede del Sudamericano sub 20, el cual iba a realizarse en Lima y Arequipa. Esta decisión de la Conmebol, que este viernes 15 se hizo oficial a través de un documento, se da en medio de la crisis que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras la detención de Agustín Lozano y otros miembros del organismo. Tras ello, se difundió que 'Chemo' del Solar, quien está a cargo del equipo nacional sub 20, habría decidido dar un paso al costado. Sin embargo, esa información no es verídica.

A través del área de prensa, la Federación Peruana de Fútbol desmintió la información que viene circulando en las últimas horas sobre una posible renuncia de 'Chemo' del Solar luego de que se confirmara que el país ya no organizará el certamen juvenil.

FPF asegura que 'Chemo' del Solar seguirá trabajando con ellos

"Sobre las supuestas informaciones que vienen circulando en redes sociales y medios de comunicación acerca de una supuesta renuncia de José del Solar a la dirección técnica de La Bicolor Sub 20 y a la Unidad Técnica de Menores de la FPF, es importante aclarar que dichas afirmaciones son falsas", informaron.

Perú ya no será sede del Sudamericano sub 20

Tras el sorteo el pasado mes de octubre, Perú había quedado en el Grupo A como cabeza de serie. El grupo estaba conformado por Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. La otra llave estaba constituida por Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia.

¿Cómo se jugará el Sudamericano sub 20?

De acuerdo al formato, el torneo se jugará en dos etapas: la fase de grupos, donde avanzarán los tres equipos con mejor puntuación, y el hexagonal final, donde las seis selecciones que clasifiquen competirán en un sistema de todos contra todos. En esta fase, los cuatro primeros países obtendrán sus cupos para el Mundial Sub 20.