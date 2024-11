Desde el 2019, los monarcas de la Copa Libertadores tienen algo en común: son todos de Brasil. Incluso, en la final de la presente edición, que se jugará el próximo 30 de noviembre en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, el nuevo campeón saldrá entre Botafogo y Atlético Mineiro, ambos del Brasileirao. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol hizo un singular pedido a la Conmebol sobre el criterio de sus equipos clasificados que podría beneficiar a los clubes peruanos de la Liga 1 en las fases previas.

Hasta ahora, los 4 primeros elencos de la liga local de Brasil acceden directamente a los grupos del torneo, mientras que el quinto y el sexto lugar clasifican a la fase 2, que es una instancia eliminatoria. No obstante, debido a que los campeones de la Libertadores y la Copa Sudamericana cuentan con un cupo directo a los grupos, el número de participantes del país de la samba suele aumentar porque acostumbrar a ganar dichos certámenes.

La final de la Copa Libertadores 2024 será entre Botafogo y Atlético Mineiro. Foto: Conmebol Copa Libertadores/X

La solicitud de la CBF que podría beneficiar a los clubes de la Liga 1 en Libertadores

De acuerdo con un documento de la CBF publicado en su web, esta entidad ha solicitado que todos los clubes brasileños clasificados a la Copa Libertadores ingresen directamente a la fase de grupos. Como contrapartida a esta propuesta, resignarían un cupo, por lo que se reduciría el número de clasificados de 6 a 5.

De esta manera, los conjuntos peruanos ya no chocarían con cuadros de Brasil en las fases clasificatorias, lo que es una buena noticia. A causa de su competitividad, los equipos del Brasileirao acostumbran a eliminar sin problemas a sus rivales en estas instancias.

Globo Esporte, medio brasileño, mencionó que, si bien la carta no especifica el año para que se apliquen los cambios, la propuesta sería para el año 2026. Asimismo, se sugirió que se eliminen la instancia de playoffs de la Copa Sudamericana, pero no hubo respuesta de la Conmebol. “Hubo conversaciones informales entre directivos de Conmebol y CBF sobre estos pedidos, pero no hubo avances”, manifestó dicho portal.

¿Por qué la CBF realizó esta solicitud?

En el citado medio del país de la samba, enfatizaron que la petición se debe a los excesivos partidos que tienen que afrontar los equipos brasileños a lo largo de una temporada. “Lo que pretendía la CBF con esta carta era concientizar a la Conmebol sobre la situación de los clubes brasileños. En esta edición, cuatro clubes brasileños disputaron el repechaje sudamericano (Inter, Cuiabá, Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense), lo que hizo que sus calendarios estuvieran aún más ocupados”, afirmaron.