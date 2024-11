Durante las primeras horas del jueves 7 de noviembre, Agustín Lozano fue detenido por el caso ‘Los Galácticos’, investigación que inició la Fiscalía de la Nación por los diversos delitos en lo que habría incurrido el acusado en su función como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, Lozano enfrenta imputaciones por diversos ilícitos durante su gestión como alcalde de Chongoyape, el cual cumplió desde 2011 hasta 2018.

Frente a esta situación, surgió la interrogante entre los hinchas de la selección peruana si la Bicolor podrá jugar su partido contra Chile. Como recordamos, los dirigidos por Jorge Fossati se enfrentarán a la Roja por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

¿Se jugará el Perú vs Chile tras detención de Agustín Lozano?

El partido que jugará la selección peruana contra su par de Chile se disputará el viernes 15 de noviembre de 2024, es decir, ocho días después de la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por este motivo, surgió la duda de si el cotejo, válido por la jornada 11 de las Eliminatorias 2026, se podrá jugar pese a lo sucedido con el mandamás del máximo ente del fútbol peruano.

Óscar Paz, periodista de Exitosa, respondió a esta interrogante durante un enlace al programa ‘Hablemos claro’ del mencionado medio. Ante la pregunta de Nicolás Lúcar, conductor del espacio, de si pasaría algo con el Perú vs Chile por la detención de Agustín Lozano, Paz respondió que no, ya que no tiene nada que ver.

Quien también se pronunció fue Johnny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, que en la misma comunicación agregó que, si bien no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí podría repercutir de alguna forma con el Perú vs Chile. “Afecta a la organización del partido”, indicó Baldovino en comunicación telefónica con Exitosa.

¿Dónde se jugará el Perú vs Chile?

Pese a que en un inicio hubo un acuerdo entre la Federación Peruana de Fútbol y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para que el partido entre Perú y Chile se jugara en el Estadio Nacional, actualmente el panorama es incierto. Ello se debe a que el Gobierno peruano quiere que se cambie la sede del enfrentamiento debido a que podría afectar al desarrollo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Mediante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que desde el Gobierno central se está pensando mover la sede a un lugar más alejado del corazón de la capital. “Y más alejado del Centro de Lima, del cual se desarrolla estas actividades por APEC, próximamente cuando esto se haya definido, informaremos también a la prensa, entre mañana y pasado, probablemente”, aseveró.