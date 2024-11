Junior vs Millonarios se miden en Barranquilla. Foto: composición GLR.

Junior vs Millonarios se enfrentan EN VIVO este miércoles 6 de noviembre desde las 4.50 p. m. (hora colombiana) por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2024. Este duelo se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y será transmitido por la señal de Win Sports. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la página web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Junior vs Millonarios?

El encuentro entre Junior vs Millonarios empezará a las 4.00 p. m. en territorio colombiano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

Costa Rica, México: 3.50 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 4.50 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.50 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.50 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.50 p. m.

España: 10.50 p. m.

¿Dónde ver Junior vs Millonarios EN VIVO?

Los aficionados del fútbol colombiano y seguidores de Junior vs Millonarios podrán disfrutar del partido EN VIVO a través de Win Sports y Win Sports+, las cadenas oficiales de la Liga Betplay. Ambas opciones permiten acceso a la cobertura en alta definición y con comentarios en vivo que capturan cada detalle del enfrentamiento.

¿Qué canal es Win Sports?

Win+ Fútbol vía satélite:

DirecTV: canal 634 (SD) y 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) y 896 (HD)

ClaroTV: canal 523 (HD).

Win+ Fútbol vía cable:

ClaroTV: canal 522 (SD) y 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) y 239 (HD).

Win+ Fútbol vía IPTV:

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) y 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) y 239 (HD)

ClaroTV: canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Junior vs Millonarios ONLINE?

Si no quieres perderte el Junior vs Millonarios por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming que incluye en su plataforma todo el contenido deportivo de Win Sports+. En caso de que no tengas acceso, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Junior vs Millonarios: posibles alineaciones

Estas serían las alineaciones titulares para el encuentro entre Junior vs Millonarios por la Liga BetpLay 2024.