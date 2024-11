El título de la Liga 1 2024 fue el primero con camiseta de Universitario para muchos jugadores, aunque varios ya contaban en su palmarés con un par de campeonatos del fútbol peruano. Es el caso de Jairo Concha, quien antes de llegar a la 'U' para esta temporada había sido bicampeón con Alianza Lima (2021 y 2022) y estuvo a un paso de conseguir el 'tri', pero perdió la final del 2023 precisamente ante su actual club.

Poco después de consagrarse con el equipo crema, el futbolista de 25 años se volvió noticia por su descontrolado festejo, que incluyó algunos insultos dirigidos hacia Bruno Marioni, así como por las declaraciones que dio en Andahuaylas, las cuales cayeron mal en los hinchas blanquiazules y también en Henry Quinteros, excampeón con los íntimos.

PUEDES VER: Fluminense definió el futuro de Kevin Serna tras fuerte lesión

¿Qué dijo Henry Quinteros sobre Jairo Concha?

En el programa de YouTube 'Denganche, el exjugador cuestionó a Concha por, en su opinión, haber sugerido que los jugadores de Alianza no eran profesionales. "Mejor que se calle. Está dando a entender que los que tuvo de compañeros el año pasado no eran profesionales. ¿Por qué no lo dijo en ese momento, cuándo tenía que encararlos? ¿Por qué no fue a encararlos y decir: 'Oye, entrena bien que quiero campeonar'?", manifestó el 'Pato'.

"¿Por qué tiene que pasar esto para que recién lo diga? Calladito nomás, papito, desde que te fuiste estás haciendo las cosas mal. Me callo, soy campeón y no me meto con nadie", agregó un visiblemente molesto Quinteros.

PUEDES VER: Ángelo Campos tomó drástica medida tras derrota de Alianza en el Clausura

¿Qué había dicho Jairo Concha tras campeonar con Universitario?

El último domingo, al final del partido ante Los Chankas que certificó el bicampeonato de Universitario, Jairo Concha expresó su emoción por celebrar una nueva estrella en su carrera. El jugador consideró que este título fue "una revancha" por lo que le había ocurrido un año antes.

"Muy contento, no es mi primer título, pero este es mucho más especial. Gracias a Dios se me pudo dar la revancha. Sé que perdió un título el año pasado, pero cómo no voy a perder contra un equipo que se saca la m... entrenando y que son profesionales todos", declaró para el canal L1 Max.