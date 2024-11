¿Qué equipos descienden en la Liga 1 tras los partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2024?

Así quedó conformado el rol arbitral para estos partidos de hoy, según designación de la Conar.

Mannucci vs Alianza Atlético: Jesús Cartagena, Jonathan Zamora (VAR)

Atlético Grau vs César Vallejo: Joel Alarcón, Hibert Villegas (VAR)

UTC vs Sport Huancayo: Diego Haro, Robin Segura (VAR).