Ricardo Gareca sorprendió al anunciar su nómina para el Perú vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de los rumores sobre el regreso de algunos integrantes de la denominada Generación Dorada, el entrenador se mantuvo firme y excluyó de su lista de convocados a jugadores de la talla de Arturo Vidal, Gary Medel y el lesionado Alexis Sánchez.

Lo acontecido despertó una serie de cuestionamientos hacia el estratega argentino, quien registra 4 partidos consecutivos sin ganar en el certamen clasificatorio.

Hinchas destruyen a Gareca por su convocatoria para el Perú vs. Chile

A través de las redes sociales, los aficionados del conjunto sureño arremetieron contra Ricardo Gareca y, en algunos casos, consideraron que los partidos ante Perú y Venezuela están perdidos.

"Listo, Gareca ya no llega a 2025. Ya está sentenciado", "Y no llamó a los históricos de la roja, ni a Alexis Sánchez. Va a morir en la suya. Se vienen los últimos dos partidos de Gareca en la Roja", "Aún nada está perdido. Falta que pierdan estas dos fechas", "Otros 6 puntos perdidos. Claramente, Gareca no quiere ni empatar", "Que se vaya Gareca, no tiene idea del fútbol moderno", "Bien, Gareca, asegurando la eliminación de Chile para el próximo Mundial", fueron algunos de los comentarios.

Ricardo Gareca todavía no suma triunfos con Chile en las Eliminatorias. Foto: AFP

Convocados de Ricardo Gareca para el Perú vs. Chile

El 'Tigre' Gareca decidió citar a 25 futbolistas para los compromisos frente a las selecciones de Perú y Venezuela por las Eliminatorias 2026.

Arqueros: Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes

Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral Delanteros: Darío Osorio, Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia y Felipe Mora

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile?

El decisivo partido Perú vs. Chile está programado para el próximo viernes 15 de noviembre. Esta nueva edición del Clásico del Pacífico se jugará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena).

¿Cómo van Perú y Chile en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 6 unidades. Por su parte, Chile es colero con 5 puntos.