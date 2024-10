Ángel Comizzo es uno de los entrenadores extranjeros que más experiencia tiene en el fútbol peruano: en su reciente campaña con Atlético Grau, logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2025. A puertas de finalizar el Torneo Clausura, el estratega argentino se animó a opinar sobre el complicado presente que afronta la selección a puertas del decisivo cotejo contra Chile.

El extécnico de Universitario de Deportes, club con el que salió campeón nacional en el año 2013, admitió que uno de sus sueños es ponerse el buzo de la Bicolor.

Ángel Comizzo se postula a la selección peruana

El popular 'Indio' llenó de elogios a los jugadores peruanos por sus habilidades y reconoció que, tras pasar 11 años en territorio incaico, ya se siente parte de nuestro balompié. Si bien evidenció su deseo de dirigir a la selección peruana, dejó en claro que aceptaría la responsabilidad si se cumplen algunas condiciones.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos mundiales no vamos a ir... Porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. Hoy, por ejemplo, Bolivia está por encima de nosotros; ellos lograron que 2 equipos pasaran fase de grupos de Copa Libertadores y nosotros no", manifestó en el programa 'Entre Ceja y Ceja'.

"Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no se la aprovechó. Estamos inmersos en un problema gravísimo. Digo 'estamos' porque yo me siento parte de y estoy muy arraigado. No te voy a decir que soy un peruano más, pero me duelen muchas cosas que pasan (...). Yo creo que 'Chemo' del Solar es el único tipo que trata de hacer algo por el fútbol peruano. Está dejando muchas oportunidades y se está poniendo al servicio del país. Hay que volver a las bases, empezar a trabajar con los jóvenes, pero cómo lo hacemos si no hay apoyo de los grandes dirigentes", concluyó.

¿Cuándo juega la selección peruana?

Perú vs. Chile se enfrentarán el próximo viernes 15 de noviembre por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Esta edición del Clásico del Pacífico empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y se espera que en los próximos días se defina el estadio.