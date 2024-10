Unión Comercio vive una de sus peores crisis deportivas y administrativas, especialmente tras la abultada derrota 12-0 sufrida ante Sporting Cristal. Este resultado, el más humillante de la temporada en la Liga 1, desató una ola de críticas tanto de aficionados como de jugadores, donde destacó la indignación de Marlon De Jesús, quien dejó el equipo durante la temporada y cuestionó severamente a la directiva. De Jesús consideró la alineación de jóvenes futbolistas en ese partido como una decisión innecesaria y perjudicial.

El delantero ecuatoriano, que jugó gran parte de la temporada con Unión Comercio, expresó su frustración por la forma en que se gestionó el club durante su estadía. De Jesús no solo mostró su descontento por la manera en que los juveniles fueron expuestos en el duelo contra Sporting Cristal, sino que también reveló problemas internos relacionados con el aspecto económico y el trato a los jugadores.

¿Qué dijo Marlon De Jesús tras la goleada que recibió Unión Comercio?

Marlon De Jesús no ocultó su molestia después del desastroso partido de Unión Comercio ante Sporting Cristal y señaló que la decisión de utilizar una plantilla de juveniles fue innecesaria. Asimismo, respaldó a los que salieron a defender la camiseta del equipo de Tarapoto en dicho partido y les dio fuerza para afrontar este complicado momento.

Marlon De Jesús, quien juega en Unión Comercio desde 2023, anotó un total de 8 goles en 21 partidos esta temporada. Foto: Liga 1

“No entendí la situación de exponer así a los muchachos, creo que eso es lo que me duele más en este momento, exponerlos a chicos que quieren ser profesionales, que quieren salir adelante. No había necesidad de exponerlos así. Tienen que ser fuertes, capaz que eso les va a dar una fuerza mental”, precisó en entrevista a Radio Ovación.

Por otro lado, el delantero ecuatoriano hizo una evaluación de su paso por ‘El poderoso del Altomayo’ y precisó que fue la temporada en que más trabajó por ayudar al equipo; sin embargo, diversos obstáculos impidieron que se lograra el objetivo. “En mi rendimiento individual pienso que es uno de los años que me esforcé más que cualquier año”, indicó De Jesús.

“Me esforcé de una manera impresionante para tratar de ayudar al equipo, pero existieron muchos detalles que el equipo tiene que mejorar para poder lograr objetivos porque, si bien es cierto, para conseguir objetivos hay que ser un equipo y verdaderamente faltan muchos detalles y eso llevó al equipo a estar donde está en este momento”, agregó el atacante.

Marlon De Jesús responde a dirigente de Unión Comercio

La reacción de Marlon De Jesús no se limitó únicamente a criticar la decisión de alinear juveniles. El delantero también se refirió a los comentarios realizados por Cristhian Chávez, vicepresidente de Unión Comercio, quien justificó la alineación de jóvenes en su afán de evitar jugar con “vendidos y borrachos”, tal como indicó en una historia en su cuenta de Instagram.

De Jesús se perdió los últimos 4 partidos del Torneo Clausura 2024 con el club tarapotino. Foto: Unión Comercio

“Ese tipo de comentarios a mí no me llega, eso le va a llegar al jugador que no se considere profesional. Me considero profesional, siempre lo demostré en el campo de juego. Que ellos hagan ese comentario a la gente que ellos mismos contratan, ese sí es un gran problema”, aseveró el exfutbolista de Deportivo Binacional.

El ecuatoriano también habló sobre si tiene ofertas de otros equipos de la Liga 1 para la próxima temporada. “Tengo tres, cuatro propuestas del Perú, pero no lo puedo mencionar todavía porque no está concretado. Verdaderamente, quiero seguir en el país, quiero pelear arriba, tengo la capacidad. Si se da, voy a estar muy feliz de seguir en su país porque me he enamorado del país y me siento muy bien en Perú”, declaró.

¿Por qué Marlon De Jesús salió de Unión Comercio?

La salida de Marlon De Jesús de Unión Comercio generó numerosas especulaciones en su momento, y ahora el jugador aclaró las razones detrás de su decisión. El delantero reveló que dejó el equipo por problemas personales y por la falta de seriedad en el trato de la directiva hacia los jugadores, tanto en lo económico como en lo profesional.

“Un mes antes de terminarse el torneo, por muchos temas personales y deportivos en el club, decidí regresar a mi país para ocuparme de muchos temas acá en mi país y tomarme un nuevo aire de un tiempo para poder empezar un 2025 de la mejor manera y poder elegir un club donde quiera pelear cosas verdaderamente porque me siento con ganas de querer pelear arriba, querer pelear torneo internacional o campeonato”, contó.

“Yo no fui respetado cuando mencionaron mi nombre sobre ese tema económico porque me considero una persona que se estaba esforzando al 200% por el club. Y después no valoran mi trabajo, mi esfuerzo y viene un poco por eso también que faltando un mes decido volver”, culminó.