La última fecha del Torneo Clausura 2024 ya tiene días y horarios confirmados. Tal como estaba previsto, los dos clubes que se disputan el título, Alianza Lima y Universitario, jugarán en simultáneo con el objetivo de evitar cualquier tipo de suspicacia en una jornada en la que cada gol anotado puede ser vital para decidir al ganador de este certamen corto.

Otra definición de infarto será la lucha por la permanencia. UTC, César Vallejo y Carlos A. Mannucci son los equipos que tienen sobre sí el riesgo del descenso. Los tres llegan empatados en puntaje, pero solo uno de ellos se podrá salvar de la baja y continuar en la máxima categoría para el 2025.

Torneo Clausura 2024: programación de la fecha 17

Así se jugará la última jornada de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Los partidos en los que se defina el título, la clasificación a torneos internacionales y el descenso se jugarán a la misma hora (en sus respectivos días), con la excepción del Cristal vs Comerciantes.

Jueves 31 de octubre

Cienciano vs Unión Comercio

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Viernes 1 de noviembre

ADT vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal Unión Tarma.

Sábado 2 de noviembre

UTC vs Sport Huancayo

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Municipal Germán Contreras Jara

Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Mansiche

Atlético Grau vs César Vallejo

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36.

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Alianza Lima vs Cusco FC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Los Chankas vs Universitario

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Los Chankas

FBC Melgar vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA.

La programación actualizada de la fecha 17 del Torneo Clausura figura en la página web oficial del certamen. Foto: captura de Liga 1

¿Qué canales transmitirán la última fecha del Torneo Clausura?

Por ahora, solo los partidos Cienciano vs Unión Comercio (L1 Max), ADT vs Sport Boys (L1 Max), Carlos Mannucci vs Alianza Atlético (GOLPERU) y Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (L1 Max) tienen canal definido. El resto de cotejos está pendiente de confirmación, pues al disputarse en simultáneo la señal de L1 Max no se dará abasto para transmitirlo.

Una posible solución a este problema es que, tal como pasó en el Apertura, un encuentro sea transmitido por L1 y otro por L1 Max. Incluso, se podría designar un compromiso de forma exclusiva por streaming (L1 Play).

Torneo Clausura 2024: tabla de posiciones previo a la fecha 17

Así está la tabla del Torneo Clausura 2024. Universitario y Alianza Lima lideran igualados en puntos (36 unidades), pero los cremas sacan ventaja por su mejor diferencia de goles.

Puesto Equipo PJ DF PTOS 1 Universitario 16 21 36 2 Alianza Lima 16 15 36 3 Sporting Cristal 16 29 31 4 FBC Melgar 16 14 31 5 Atlético Grau 16 12 29 6 Alianza Atlético 16 2 29 7 Cusco FC 16 11 28 8 Cienciano 16 -3 23 9 Deportivo Garcilaso 16 0 22 10 ADT 16 1 20 11 Sport Huancayo 16 -7 18 12 Los Chankas 16 -4 17 13 Carlos A. Mannucci 16 -7 16 14 Sport Boys 16 -16 16 15 UTC 16 -10 14 16 Comerciantes Unidos 16 -12 13 17 César Vallejo 16 -14 10 18 Unión Comercio 16 -25 8

Tabla acumulada de la Liga 1 2024

En cuanto al acumulado, la 'U' también domina, escoltado por Sporting Cristal. Los ocho primeros de la clasificación anual jugarán la Copa Libertadores y Sudamericana del próximo año.