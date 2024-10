Más allá de la gran victoria de Universitario ante Cienciano el último domingo 27 de octubre, lo que llamó la atención fue el altercado que protagonizaron Christian Cueva y Jean Ferrari durante el encuentro en el Estadio Monumental. De acuerdo con el periodista Ramiro Rodríguez de GolPerú, el jugador del Papá le habría dicho al mandamás crema: "¿Cuándo has jugado tú?". Sergio Ludeña, administrador del cuadro cusqueño, está al tanto de esta situación, por lo que aplicará una seria medida contra 'Aladino'.

Si bien los imperiales ya clasificaron a la Copa Sudamericana de la próxima temporada, buscaba arruinarle los planes a los actuales punteros del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Incluso, Cienciano 'calentó' la previa con provocadoras publicaciones en que recordó, por ejemplo, la definición que le ganó a la 'U' por el Clausura 2006.

Christian Cueva es refuerzo de Cienciano para el Torneo Clausura. Luis Jiménez/GLR

Presidente de Cienciano anuncia medida contra Cueva por altercado con Ferrari

En el programa 'En otra cancha' de ATV, Sergio Ludeña, presidente de la institución cusqueña, fue entrevistado por el conductor 'Paco' Bazán y aclaró que Christian Cueva le explicó por qué reaccionó así. Asimismo, anunció que se reunirá con el mediocampista y que 'Aladino' conversará con su psicólogo para que este tipo de acciones no se repitan en el campo de juego.

"Lo que él (Christian Cueva) nos indicó es que escuchó un comentario proveniente de ese sector y he tenido una reacción, la cual no fue adecuada y su forma de expresarse como ejemplo hacia niños y sociedad. Tendremos una reunión con él y hablaremos un poco más calmados de este tema en particular. Cueva tiene un psicólogo que va a conversar con él y le dará las recomendaciones del caso para que eso no se vuelva a repetir. Entendemos que hubo una acción y esta es una reacción no adecuada, totalmente de acuerdo", detalló el mandamás del Papá.

Christian Cueva discutió con Jean Ferrari en el duelo Universitario vs Cienciano

En el compromiso del último domingo 27 de octubre por la penúltima jornada del Clausura, cuando el volante de la selección peruana fue cambiado por Aldair Rodríguez, salió vociferando a Jean Ferrari, mandamás de la institución merengue. En la transmisión de GolPerú manifestaron que, al momento de la sustitución, el mediocampista dirigió las siguientes palabras: "¿Cuándo has jugado tú?".

Posteriormente, luego del pitazo final, el periodista Ramiro Rodríguez relató que 'Aladino' tuvo un intercambio de palabras con el directivo de la 'U', por lo que fue sacado para evitar que la discusión llegue a mayores.

Jean Ferrari, ese mismo día, se pronunció sobre su discusión con Cueva para las cámaras del programa 'Tiempo extra' y tuvo una escueta respuesta cuando le consultaron sobre dicha situación con el mediocampista de la selección peruana: "No pasó nada", contestó.

¿Cómo quedó el Universitario vs Cienciano por el Clausura de la Liga 1?

El conjunto crema superó 3-1 a Cienciano en el partido por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Martín Pérez Guedes, Williams Riveros y Edison Flores anotaron los goles para los cremas en el primer tiempo, mientras que Estrada descontó para los cusqueños en la segunda parte. Ahora, los dirigidos por Fabián Bustos buscarán el título en Andahuaylas ante Los Chankas el próximo domingo 3 de noviembre.