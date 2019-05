Conor McGregor insiste en una revancha con Mayweather: "Sin falsa humildad, sé que le ganaría"

Ansía la revancha. Conor McGregor volvió a desafiar públicamente al retirado boxeador Floyd Mayweather Jr. a una segunda pelea entre ambos luego del enfrentamiento que tuvieron en 2017.

La estrella de la UFC brindó una entrevista al escritor y orador motivacional Tony Robbins, donde aseguró que enfrentaría al ex campeón invicto hasta en cinco categorías distintas.

"Me gustaría volver a enfrentar a Mayweather bajo las reglas del boxeo. Y creo que ganaría. En realidad, sin falsa humildad… ¡sé que ganaría!. Sé que no va a entrar en mi juego pero me gustaría esa revancha", manifestó Conor McGregor.

En ese primer enfrentamiento entre ambos, Mayweather venció a McGregor por nocaut técnico en el décimo asalto. Fue la última pelea del boxeador que llegó al récord de 50-0 gracias a ese combate.

McGregor comentó en la entrevista que su intención desde el principio era enfrentarse dos veces con Mayweather, aunque la segunda pelea sería en el octágono de UFC.

"La propuesta original era que yo luchase en sus términos y que luego él peleara conmigo bajo las reglas de la MMA. No sé nada de él desde entonces", manifestó el excampeón de los pesos ligeros.

Conor McGregor anunció en marzo que se retiraba de las MMA, pero esto es algo que no parece definitivo. Su última pelea en UFC fue en octubre pasado donde fue derrotado por Khabib Nurmagomedov.