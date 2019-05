Andre Carrillo: "Estoy muy contento en Al Hilal y me gustaría seguir"

Enamorado de su club. André Carrillo ha manifestado públicamente sus ganas de continuar militando en Al-Hilal, equipo con el que consiguió el subcampeonato de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

El delantero peruano brindó una entrevista a Ovación.pe donde destacó el profesionalismo y el nivel futbolístico que hay en la liga saudí. Por estas razones el delantero señaló sus deseos de continuar su carrera en ese país.

"Tengo que confesar que estoy muy contento en Al Hilal y me gustaría seguir, pero no solo depende mí sino también de Benfica, club dueño de mi pase. Mi agente tiene una reunión pronto con el presidente del club porque si no me quedo ahí, me gustaría volver a Portugal", sostuvo André Carrillo.

El atacante nacional también se pronunció sobre la próxima Copa América y aseguró que el equipo estará a la altura de las circunstancias en la cita a desarrollarse en Brasil. "Estoy completamente recuperado para el torneo y estoy seguro que haremos un buen papel", sentenció Carrillo.

André Carrillo jugó 25 partidos en la temporada con su club y apenas anotó cuatro goles. Antes de llegar a la liga saudí militó un año en Watford de Inglaterra, donde no tuvo continuidad.