Rivaldo: “Neymar está arrepentido de irse del Barcelona” [VIDEO]

Rivaldo, exjugador del Barcelona y de la selección brasileña, opinó que su compatriota Neymar está "arrepentido" de haberse marchado del conjunto azulgrana en el 2017 con destino al PSG. El exdelantero brasileño, quien ganó el Balón de Oro en 1999, comentó que le gustaría verle nuevamente con la camiseta culé.

"No sé si eso es bueno o no para el Barcelona pero está claro que se equivocó saliendo. Si hablas con Neymar, con su padre o su familia te dirá que no está arrepentido, pero yo creo que sí lo está. El Barcelona es el Barcelona. Neymar es un jugador del nivel del equipo", comentó el embajador de Betfair.

Neymar, el futbolista más caro en la historia del fútbol luego de ser fichado por el PSG a cambio de 222 millones de euros hace dos años, ha sido vinculado con el Real Madrid desde la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. El club blanco no pudo suplir la ausencia del portugués esta temporada donde no ganaron ni un título y Rivaldo cree que irán a la carga por Neymar o por Kylian Mbappé.

“El Real Madrid va a intentarlo seguro. Necesita fichar jugadores de peso para ser más fuerte. Alguien con fama, que juegue bien, que sea determinante… y cualquiera, Neymar o Mbappé, son jugadores para el Real Madrid”, añadió.

Finalmente, Rivaldo opinó sobre la marcha de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid y que podría fichar por el Barcelona. "Si viene, tiene que venir con personalidad para marcar la diferencia como Suárez o Messi", aseguró.