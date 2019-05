Mauricio Fiol: “El entrenador no me ve nadar hace 4 años”

“El 29 de marzo me llamaron Eduardo Tabini, presidente de la Federación de Natación, y el entrenador Orlando Moccagatta y me dijeron que iba a competir en 100 y 200 mariposa en Lima 2019, pero luego cambiaron”. Así inició Mauricio Fiol su defensa ante el comunicado enviado por la Federación Deportiva Nacional de Natación, en el que dicha institución dejó en claro que el nadador nacional tiene un cupo en la delegación peruana, pero que competirá en los 200 metros libres.

“Eso es como si a Paolo (Guerrero) lo convoquen después de su sanción y lo pongan de arquero. Me mantuve entrenando al más alto nivel. Lo único que cambió en mi vida deportiva es que no compito. Entreno 8 horas al día, me he preparado estos cuatro años (su sanción se inició el 11 de julio del 2015 y culmina el 12 de julio del 2019) muy fuerte, con sed de revancha. Yo soy un deportista limpio, hice un proceso donde me sometí a diferentes pruebas: polígrafo en California, prueba de cabello en Francia, analicé todos mis suplementos. Hice todas las pruebas que existen”, acotó Fiol tras dejar en claro que no tiene nada en contra de sus compañeros.

“No quiero ir en contra de los nadadores. Lo que pido es entrenar desde el lunes con el resto del equipo. El entrenador no me ve nadar desde hace cuatro años. Desde el domingo 12 de mayo puedo entrenar sin problemas con la Federación, que me vean y decidan”, finalizó.