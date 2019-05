Giro de Italia: ¿Quiénes son los favoritos en la competición ciclista este 2019?

El Giro de Italia inicia este sábado en lo que significa la edición número 102 de esta competición. Se tienen previstas 21 etapas, totalizando 3,789 kilómetros y 37 cotas puntuables, de las que ocho serán de primera, Cima Coppi al margen, además de tres etapas contra el crono.

Se trata de una de las tres Grandes Vueltas del tour mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Desde el arranque algunos de los favoritos en Giro de Italia estarán presentes en los primeros horarios de una jornada que, según el pronóstico, estará marcada por la lluvia y tendrá la particularidad que no es totalmente plana.

Tom Dumoulin, subcampeón de la edición de 2018, será el primero en salir a la carrera en Giro de Italia. Además, se tiene programada la esperada participación de los colombianos Miguel Ángel López e Iván Sosa. De acuerdo con la experiencia y técnica, existen algunos ciclistas que se asoman como posibles favoritos en esta reñida competencia. A continuación repasaremos algunos nombres.

Giro d'Italia on tv: where to watch it 👉 https://t.co/xfwFmHJlkl | Il Giro d'Italia in Tv, scopri come seguire la corsa rosa 👉 https://t.co/PIs8rJdTsQ#Giro pic.twitter.com/cYnGQpoXi0