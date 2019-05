La ácida crítica de Germán Leguía a Nicolás Córdova tras goleada de César Vallejo [VIDEO]

La sorpresiva goleada que recibió Universitario de Deportes por 4-0 a manos de la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental ha generado diversas críticas de los hinchas y exjugadores del club merengue.

Uno de ellos es Germán Leguía, identificado con los colores de la ‘U’, quien no le echó la culpa a la zona defensiva por los cuatros tantos repartidos entre Germán Pacheco y Santiago Silva, sino al planteamiento del entrenador Nicolás Córdova. Sus declaraciones fueron compartidas en YouTube.

“Yo no le hecho la culpa a la zona defensiva, es el planteamiento del técnico. Lo único que hace es que sus jugadores corran y corran y yo le dije “un día se va a cansar” porque está acostumbrado que hasta el centro delantero haga esa función, pero no tiene fútbol. Si la ‘U’ tuviera la pelota, como tiene que ser siempre, el otro equipo no le iría al frente, ni de broma”, dijo Leguía al programa Fox Sports Radio Perú, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“En los equipos que yo he estado y tuve la suerte de jugar en la ‘U’, tú eres Universitario de Deportes, los rivales venían acá y no pasaban de mediacancha, te contragolpeaban una vez, ahora vienen los equipos y te atacan todo el tiempo. Si uno pasa los partidos de la ‘U’, quien es el mejor jugador Carvallo o Zubczuk. El año pasado fue Zubczuk quien te libró, ahora este año fue Carvallo. Con Cristal, con esos equipos Carvallo te ha salvado. No es la defensa, es el planteamiento”, concluyó. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Universitario de Deportes es uno de los cuatro equipos de la Liga 1 2019 que han recibido más goles. El cuadro 'crema' encajó 19 tantos en doce fechas, siete en el Estadio Monumental y 12 en condición de visitante.