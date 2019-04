Gracias, muchachos

Las manos juntas en forma de rezo, los ojos cerrados pidiendo un milagro, el silencio cómplice e incómodo en las tribunas, once chicos sosteniendo una ilusión. El mundo, redondo, decidiéndose con un balón. Definiendo entre locura descontrolada o depresión agobiante, la polarización de las emociones, sin punto medio.

En el último minuto, con esa cuota extra de dramatismo, un pase del talentoso Celi para Huayhua, que manda un centro donde viajaban todas nuestras esperanzas para que Mathías Llontop cabecee. Por ti, por mí.

Cuando el reloj era nuestro peor enemigo, todo se detiene. Gol y desborde popular, gol para que la franja se ponga más roja de emoción. Perú es siempre una historia dramática digna del Óscar. Llontop corre, se quita la camiseta porque lo siente en la piel. Carlos Silvestri, siempre equilibrado, se mete a la cancha. El grito de desahogo, la alegría que se convierte en lágrimas, el abrazo fraterno y eterno. Sin saber que el futuro, que solo unas horas después, les daría la espalda. Que les quitaría el premio esperado.

Perú le gana a Uruguay 3-2 en los descuentos y se metía en esos momentos al Mundial Sub 17. Pero el sueño se terminó convirtiendo en pesadilla cuando un resultado improbable –de esos que no suelen pasar– ocurre. Si Chile le ganaba a Paraguay, la ‘Blanquirroja’ clasificaba, pero terminaron empatando. La esperanza estaba fijada en que Argentina, líder del hexagonal final, no pierda con Ecuador, el colero. El fútbol no tiene lógica y eso se notó cuando el ‘Tri’ terminó goleando 4-1 a los albicelestes para quitarle ese cuarto cupo a Perú, que parecía fijo.

Desde antes de jugar, ya tenían algunos resultados en contra. Pasamos de ser anfitriones a jugar la clasificación. Silvestri pudo consolidar un equipo con pocas fisuras. Una defensa a la altura de las grandes citas, con talento en ataque. Pero Perú siempre tiene que sufrir. Empezó perdiendo contra los ‘charrúas’, que rápido se adelantaban con un gol de Matías Arezo (6’). El destino oscuro aparecía en el horizonte como una posibilidad. Un rival físico y con jerarquía no dejaba espacios. Pero Óscar Pinto se los creó con desequilibrio hasta que le hicieron penal.

Antes de que acabe el primer tiempo, puso el empate con un colocado remate. La meta volvía a estar cerca, a un gol de que la fantasía se vuelva realidad. En el complemento, Pinto volvió a ser la llave para romper el cerrojo rival con un arranque que termina en falta de Poggi. Él mismo, lleno de confianza, vuelve a patear y a pesar del suspenso por el manotazo de González, el balón toca las redes. La tabla de posiciones, en un sube y baja constante, se estaciona con Perú clasificado.

El duelo se vuelve tenso, Celi casi marca el tercero pero Sandi también salvaba nuestro arco después. Cuando solo faltaban 4 minutos, un tiro libre de Maximiliano Juambeltz termina en un golazo para que todo vuelva a estar oscuro, en silencio. El final parecía ser repetido, un castigo grande.

El gol de Llontop y la celebración parecía que era un buen presagio. Pero se dependía de otros resultados que no se dieron. Lo improbable pasó y Perú quedó fuera, aunque dejó una buena impresión en el juego, la clasificación no se perdió en este partido sino en los anteriores. ❖

Óscar Pinto

Atacante de Perú

“Le pusimos garra en todo momento del partido. El encuentro salió como queríamos. Cada vez que entra alguien, deja todo en la cancha”.

Jeremi Escate

Volante de Perú

“Me costó un montón llegar hasta aquí y estoy agradecido de estar en esta familia. Nunca nos rendimos, siempre fuimos para adelante”.

Mathías Llontop

Defensa de Perú

“Un partido de ensueño, nunca nos dimos por vencidos y fue muy lindo lo de hoy. Nos quedamos muy contentos con la victoria”.

