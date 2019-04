Arquero del New York City comete blooper del año en partido de la MLS [VIDEO]

Minnesota United y New York City empataron por 3-3 en un duelo por la MLS que estuvo repleto de goles, pero también de un blooper que ha sido señalado por la prensa de ese país como el peor en lo que va del año.

El equipo neoyorquino, donde juega el peruano Alexander Callens, venía empatando 2-2 hasta el minuto 32 del primer tiempo. El volante Ebenezer Ofori quiso iniciar una jugada desde su campo y para ello cedió el balón para el arquero Sean Johnson.

El guardameta del New York City intentó controlar el balón, pero este se le pasó de forma increíble por entre las piernas. En el video, que se puede encontrar en Youtube, se puede observar a los hinchas muy sorprendidos por tremendo blooper. Este autogol le daba la victoria al Minnesota United por 3-2.

Ismael Tajouri logró salvar al New York de la derrota al anotar el empate 3-3 a los 64' del partido. El resultado no se movería más. Este punto conseguido por los 'citizens' no le sirve de mucho porque están ubicados décimos en la tabla de la MLS con apenas 5 unidades.

El arquero se disculpó en sus redes sociales tras el error: ¡Le debo a todos los chicos una noche por apoyarme! Todo el mundo dio todo para volver al juego y volver a la ciudad de Nueva York con un punto!".

I owe all the boys one tonight for having my back in a big way! Everyone gave everything to get back in the game and go back to NYC with a point! #NYCFC