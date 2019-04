Atlético de Madrid recibe terrible noticia sobre Diego Costa [VIDEO]

Malas noticias para Diego Costa y el Atlético de Madrid. El Comité de la Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una sanción de ocho partidos al delantero 'colchonero', quien fue expulsado con una roja directa en la pasada jornada por la Liga Santander ante el Barcelona en el Camp Nou.

Tan solo quedan siete fechas para que el campeonato español termine, motivo por el que Diego Costa queda completamente descartado para lo que resta de actividad. De esta forma, se perderá los partidos contra Celta de Vigo, Eibar, Valencia, Valladolid, Espanyol, Sevilla y Levante.

De acuerdo con el comunicado que emitió la RFEF, se castigó a Diego Costa con cuatros encuentros por insultar al árbitro, en aplicación del artículo 94 del Código Disciplinario y con otros cuatro por el comportamiento que tuvo tras ver la tarjeta roja en el encuentro que tuvo el Atlético de Madrid contra el Barcelona.

Por estas dos graves faltas, el Comité también le impuso dos multas de 3385 dólares y otras dos al Atlético de Madrid por 1500 dólares, en aplicación del artículo 52 de esta normativa.

La resolución señala que "el jugador expulsado, una vez recibida la tarjeta roja, se acerca hacia el colegiado con violencia leve y sin ánimo agresivo pero en forma consistente con lo reflejado en el acta, esto es, agarrándole como se dice en la misma".

El árbitro Jesús Gil Manzano, quien dirigió el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona y expulsó a Diego Costa en el minuto 28, dejó notificado en el acta del partido que el delantero se refirió a él "a viva voz".

Asimismo, el colegiado añadió que Diego Costa, le "agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 (José María Jiménez) y 2 (Diego Godín), respectivamente".

Por su parte, el Atlético de Madrid defendió que Diego Costa "no trató de agarrar o sujetar con algún tipo de fuerza al árbitro y en ningún caso con objeto de impedir que se mostrasen las cartulinas a sus compañeros", motivo por el que consideró que las acciones manifestadas por el árbitro Jesús Gil Manzano no corresponden con lo sucedido en el Atlético de Madrid vs Barcelona.