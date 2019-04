Un ‘Rayo’cayó en Lima

Al momento de partir en una competición, muestra una velocidad y fuerza como lo hacía el boxeador Muhammad Ali dentro de un ring. Y cuando gana y rompe récords sobre una pista atlética, sonríe como lo hacía el ‘Rey Pelé’ tras anotar un gol.

Estos dos personajes se convirtieron en leyendas del deporte mundial. La admiración del mundo hacia ellos no es un secreto, pero hubo quien no se conformó con mirarlos a través de fotos. Usain Bolt no quiso ser menos que sus ídolos y tomó de ellos sus cualidades, hasta tener el mundo a sus pies, rompiendo marca, convirtiéndose también en leyenda.

Lo logró porque fue capaz de que una competencia atlética se palpite con gran emoción, que la gente se levante de sus asientos, impresionados de tener frente a sus ojos a un verdadero ‘Rayo’. Esa virtud lo llevó a ser ocho veces campeón olímpico y ganar triple medalla de oro en los 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, logrando ser el hombre más rápido de la historia.

Ello explica la desesperación por conocerlo, por recibir un saludo de él y hasta tocarlo. Eso se ha vivido en todos los países que ha visitado este exatleta de 32 años. Nuestro país no fue la excepción. Luego de cumplir algunos compromisos, entre ellos, competir con una mototaxi, Bolt asistió al Estadio Atlético de la Videna, el cual será utilizado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Allí, acompañado por el alcalde Lima, Jorge Muñoz, y el director ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus, inmortalizó sus manos y recibió una placa de reconocimiento. “Les deseo a todos los atletas peruanos que ganen medallas”, señaló el ‘Rayo’.

El exatleta, quien luego de su retiro de las pistas decidió participar en el deporte rey, entrenando en el club alemán Borussia Dortmund y después en el Central Coast Mariners de Australia, recorrió las instalaciones e interactuó con el público asistente. Incluso antes de su llegada se animó a preparar un ceviche, demostrando la humildad de esta leyenda que no dudó en imitar a sus ídolos. ❖

