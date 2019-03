WWE: Kofi Kingston retará a Daniel Bryan por el título mundial en Wrestlemania 35 [VIDEO]

¡Lo logró! Tras varias semanas de lucha, Kofi Kingston consiguió su combate soñado y enfrentará a Daniel Bryan por el campeonato mundial de la WWE en Wrestlemania 35. El luchador ghanés obtuvo este sitial gracias a que sus compañeros de 'The New Day' salieron victoriosos en una 'ruleta rusa de parejas'.

Lo que no pudo conseguir Kofi Kingston la semana anterior, lo lograron Big E y Xavier Woods en el último programa de SmackDown. Vince McMahon, presidente de la WWE, le dio otra oportunidad luchador aéreo de obtener la lucha titular en Wrestlemania, pero solo si sus compañeros de 'The New Day' lograban vencer a otros 5 equipos.

Los primeros rivales de Woods y Big E, fueron Karl Anderson y Luke Gallows a quienes derrotaron en un minuto sorprendiendo a Anderson y no dejando que Gallows participe en la contienda. Luego salieron al frente Shinsuke Nakamura y Rusev quienes sí dieron batalla.

'The New Day' aplicó su famoso Midnight Hour al luchador japonés para obtener la cuenta de 3. Los siguientes fueron los miembros de 'The Bar', Cesaro y Sheamus. El suizo y el irlandés también cayeron, no obstante atacaron a sus rivales cuando la lucha ya había acabado, incluso atravesaron una mesa con el cuerpo de Big E dejándolos maltrechos.

Después salieron los campeones en pareja de SmackDown, los hermanos Uso. En una acción que sorprendió a todos, Jimmy y Jay Uso decidieron renunciar al combate aduciendo que tanto Kofi Kingston como sus compañeros se ganaron su respeto y que el ghanés merecía su oportunidad en Wrestlemania.

Solo quedó una pareja, el 'campeón ecológico' Daniel Bryan y su pupilo Rowan. Después de una ardua batalla, 'The New Day' logró atrapar a Rowan debajo de la mesa de conducción, evitando que el 'grandote' vuelva al ring, obteniendo el triunfo por conteo afuera del ring.

El coliseo estalló en algarabía mientras que Kofi Kingston ingresó al ring para agradecer a sus compañeros. Mientras en el cuadrilatero se llevaba a cabo una fiesta que incluía la presencia de otros luchadores, en una entrevista en el backstage, Vince McMahon confirmó que tras 11 años de debutar en WWE, Kofi Kingston retará al campeón mundial en Wrestlemania.