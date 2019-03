Puyol explicó por qué Lionel Messi no funciona con la selección argentina [VIDEO]

Lionel Messi volvió a la selección argentina para la primera Fecha FIFA del 2019; sin embargo, su regreso no fue auspicioso y fue opacado por la contundente victoria de Venezuela sobre la 'Albiceleste' el pasado viernes.

Pese a que Lionel Messi hizo todos los esfuerzos por ganar el partido, el debate de por qué la 'Pulga' no juega bien con la selección argentina vino a colación. En ese contexto, uno de los máximo ídolos del FC Barcelona, Carles Puyol, dio sus argumentos para explicar el motivo del bajo nivel de su excompañero cuando defiende los colores de su país.

"Tienes que ser un equipo, tener una idea, jugar bien… Yo creo que Argentina tiene muy buenos jugadores, pero le ha faltado jugar como equipo", aseveró el exdefensa Carles Puyol en una entrevista con el diario Marca de Madrid.

"Cuando tienes al mejor de la historia es lógico que dependas de él. Pero alrededor hay grandes jugadores que juntos están haciendo historia y que tienen cuerda para rato", agregó sobre la tan mencionada "Messidependencia" el popular 'Tarzán', quien ganó muchos títulos al lado de Lionel Messi.

El excapitán del FC Barcelona culminó la entrevista hablando sobre la disputa Messi-Cristiano: "No creo que estén pendientes el uno del otro. Todos seguidos el fútbol, pero creo que Messi no reacciona a nada. Es su forma de jugar, siempre aparece, pero decir que Leo jugó bien ante el Lyon por el 'hat-trick' de Cristiano antes no tiene sentido. De diez partidos de Messi, nueve son estelares y el otro muy bueno", sentenció Carles Puyol.

