Juventus vs Genoa EN VIVO ONLINE: con Cristiano Ronaldo por la Serie A

VER EN VIVO | Juventus vs Genoa se enfrentan este domingo 17 de marzo | EN DIRECTO vía ESPN, Serie A Pass | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | por la jornada 28 de la Serie A | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio Comunale Luigi Ferraris desde las 6:30 am (hora peruana) y 12:00 pm (hora de Italia). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

La ‘Vecchia Signora’ buscará en el Juventus vs Genoa afirmar por qué es el líder absoluto de la Serie A. El equipo de Cristiano Ronaldo llega motivado luego de la hazaña a mitad de semana sobre el Atlético Madrid donde consiguió superarlo 3-0 para acceder a cuartos de final de la Champions League.

En el torneo doméstico la Juventus ha sumado 75 puntos y mantiene el invicto después de 24 triunfos y 3 empates. Los de Turín le han sacado 18 puntos al segundo en la tabla, el Nápoli. En su última presentación por la Serie A goleó 4-1 al Udinese.

Mientras que el ‘Grifo’ atraviesa una campaña para el olvido y no sabe lo que es ganar hace tres fechas. En el Juventus vs Genoa buscarán sumar de a tres aprovechando su localía; en su última presentación cayeron por la mínima ante el Parma.

Juventus vs Genoa: pronósticos y/o apuestas del partido por la uperliga Argentina

Te Apuesto: Juventus (1.50), Empate (3.75), Genoa (5.75)

Inkabet: Juventus (1.67), Empate (3.75), Genoa (6.50)

Betsson: Juventus (1.65), Empate (3.65), Genoa (5.70)

Juventus vs Genoa: historial de enfrentamientos

Al revisar el historial de los últimos 10 Juventus vs Genoa las estadísticas son las siguientes: la ‘Vecchia Signora’ salió victorioso en 7 ocasiones. Por su parte, el ‘Grifo’ logró apenas dos triunfos, siendo el último el pasado 27 de noviembre de 2016. Su último carea quedó en empate en el marco de la Serie A.

Ver Juventus vs Genoa: ¿a qué hora empezará el partido por la Serie A?

El Juventus vs Genoa, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 28 de la Serie A. Este cotejo está programado para las 6:30 a. m. (hora peruana) y 12:00 p. m. (hora de Italia); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Juventus vs Genoa: canal de transmisión del partido por la Serie A

Para poder presenciar el Juventus vs Genoa y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Serie A, podrás recurrir a las señal de ESPN y Serie A Pass.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Juventus vs Genoa por la Serie A?

Si quieres disfrutar del Juventus vs Genoa por la primera fecha 28 de la Serie A, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Juventus vs Genoa por la Serie A

México – 5:30 a. m.

Perú - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 6:30 a.m.

Bolivia – 7:30 am

Venezuela - 7:30 am

Argentina – 8:30 am

Chile - 8:30 am

Uruguay - 8:30 am

Paraguay - 8:30 am

Brasil - 9:30 a. m.

España: 12:30 am (mediodía)

Juventus vs Genoa EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Serie A

ESPN

Serie A Pass



Juventus vs Genoa: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por la Serie A

Juventus: Perin; Cancelo, Caceres, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Kena, Bernardeschi.

Genoa: Radu; Pereira, Romero, Günter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Sanabria, Kouame.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs Genoa?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Genoa, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.