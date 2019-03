Futbolistas peruanos denuncian intento de estafa con el cuento del viaje a España

Futbolistas en la mira de delincuentes. En las últimas horas se pudo conocer que varios jugadores nacionales están siendo víctimas de llamadas que se hacen pasar por reconocidos personajes del balompié ofreciendo el sueño de jugar en el extranjero. Todo se trata de una conocida modalidad de estafa pero esta vez aplicada al fútbol peruano.

El volante de Melgar Jhonny Vidales fue uno de los jugadores que recibió una de estas llamadas extorsionadoras. El futbolista contó su experiencia en el programa radial 'Fútbol Como Cancha' y advirtió que varios de sus compañeros también fueron tentados a caer en el fraude.

"Ayer, me llamaron por teléfono haciéndose pasar como Mario Salas, que tenían una propuesta para España (Numancia), me explicaron toda la propuesta y al final de todo te piden que les envíes, como un tema de póliza de seguro 2 100 dólares. Todos los que están en el fútbol saben que eso es algo inaudito, a qué jugador le piden plata por una transferencia", aseguró Vidales quien no cayó en el timo.

El exmediocampista de Alianza Lima no fue el único en intentar ser estafado pues comentó que Gino Guerrero y Giancarlo Carmona también recibieron llamadas.

En redes sociales, también se pudo conocer de otros casos similares. El representante de jugadores Elio Casareto y el futbolista Jhoel Herrera también dieron a conocer denuncias al respecto, en el caso del lateral derecho el estafador se hizo pasar por Alex Aguinaga.

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Peru (SAFAP) se pronunció sobre este hecho advirtiendo a todos los futbolistas peruanos para que no caigan en esta modalidad de robo.

A todos los futbolistas profesionales ⚽️

Tener mucho cuidado con las llamadas q reciben d supuestos D Técnicos, Agentes y/o seudos dirigentes de equipos europeos. Son estafadores q llaman a ofrecerles falsos contratos y sorprenderlos economicamente. Cualquier consulta 01 4460600 pic.twitter.com/Z7XdsncEcb — SafapPeru (@SafapPeru) 14 de marzo de 2019

Un futbolista me llama esta tarde a contarme que lo ha llamado Mario Salas para llevarlo a Numancia de España. El supuesto Mario Salas le explica el procedimiento. Tiene que enviar una foto pasaporte, firmar contratos y pagar una póliza de seguro (abro hilo)... — Elio Casareto (@ecasareto) 14 de marzo de 2019

La dirección para enviar los documentos es Torre central 720, oficina 112, Santiago, Chile a nombre de Erick Bryan y hacer un deposito x Western Union de €

US$ 2,100 dólares para Oscar Enrique Vidal Morales q será reembolsado en España (Sigue Hilo) — Elio Casareto (@ecasareto) 14 de marzo de 2019

Llamo al supuesto Mario Salas y se molesta xq el futbolista ya fue informado del procedimiento. Futbolistas, cuidado con este personaje que los puede sorprender usando este nombre. El telefono de este sinverguenza es +56982263783 x si le quieren dejar un recado con mucho cariño. — Elio Casareto (@ecasareto) 14 de marzo de 2019